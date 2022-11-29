Признать несправедливость: президент ФРГ заявил о несерьезности мирных переговоров с РФ

По мнению Штайнмайера, в нынешней ситуации разговоры о мире в Украине выглядят таким образом, будто нарушать границы теперь позволено, а Россия может оставить себе захваченные территории.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкой Deutsche Welle заявил, что на сегодняшний день все призывы к прекращению огня в Украине являются преждевременными и несерьезными, поскольку перемирие в нынешних условиях будет означать признание произошедшей несправедливости.

По его словам, если сейчас прекратить огонь и начать переговорный процесс, то это будет означать, что Россия победила и оставит себе аннексированные территории.

"Любые призывы к прекращению огня сейчас несерьезны. Потому что перемирие в этот момент означало бы, по сути, признание уже произошедшей несправедливости", — сказал Штайнмайер.

Немецкий президент отметил, что перемирие в Украине после того, как на части украинской территории прошли незаконные референдумы, выглядит таким образом, будто нарушение границ и нарушение международного права теперь позволительно.

Вместе с тем Штайнмайер заявил, что на данный момент не видит выхода из сложившейся ситуации и считает невозможным точно спрогнозировать дальнейшие гарантии безопасности для Украины. По словам немецкого президента, такие гарантии подразумевают окончание боевых действий, но до тех пор, пока они ведутся, никакие гарантии сформулировать невозможно.

"Мы все еще находимся на том этапе, когда не можем точно сказать, как могут выглядеть такие гарантии безопасности, кто будет их предоставлять и каково должно быть их содержание. Потому что содержание таких гарантий связано с окончанием боевых действий. А поскольку конца боевых действий пока не видно, гарантии безопасности не могут быть сформулированы", — подытожил политик.

Более того, по мнению президента ФРГ, сейчас сложно говорить и о европейской безопасности, поскольку после полномасштабного российского вторжения в Украину, такая безопасность больше не может быть гарантирована.

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