Визнати несправедливість: президент ФРН заявив про несерйозність мирних переговорів із РФ

На думку Штайнмаєра, у нинішній ситуації розмови про мир в Україні виглядають так, ніби порушувати кордони тепер дозволено, а Росія може залишити собі захоплені території.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв'ю німецькій Deutsche Welle заявив, що на сьогодні усі заклики до припинення вогню в Україні є передчасними й несерйозними, оскільки перемир'я в нинішніх умовах означатиме визнання несправедливості.

За його словами, якщо зараз припинити вогонь і розпочати переговорний процес, то це означатиме, що Росія перемогла та залишить собі анексовані території.

"Будь-які заклики до припинення вогню зараз несерйозні. Тому що перемир'я в цей момент означало б, по суті, визнання несправедливості, що вже відбулася", — сказав Штайнмаєр.

Німецький президент зазначив, що перемир'я в Україні після того, як на частині української території пройшли незаконні референдуми, виглядає так, ніби порушення кордонів та порушення міжнародного права наразі дозволено.

Водночас Штайнмаєр заявив, що на цей час не бачить виходу з теперішньої ситуації і вважає неможливим точно спрогнозувати подальші гарантії безпеки для України. За словами німецького президента, такі гарантії мають на увазі закінчення бойових дій, але доти, доки вони ведуться, жодні гарантії сформулювати неможливо.

"Ми все ще знаходимося на тому етапі, коли не можемо точно сказати, як можуть виглядати такі гарантії безпеки, хто їх надаватиме і яким має бути їх зміст. Тому що зміст таких гарантій пов'язаний із закінченням бойових дій. А оскільки кінця бойових дій поки не видно, гарантії безпеки не можуть бути сформульовані", — підсумував політик.

Щобільше, на думку президента ФРН, зараз важко говорити і про європейську безпеку, оскільки після повномасштабного російського вторгнення в Україну така безпека більше не може бути гарантована.

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