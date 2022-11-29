Изменение военной доктрины: ВС РФ отказались от тактики развертывания БТГ, — разведка

По мнению экспертов из Минобороны Великобритании, концепция БТГ являлась фундаментальной в российской армии. Но реальные боевые действия в Украине показали ее неэффективность.

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За последние три месяца войны в Украине российские вооруженные силы отказались от тактики развертывания батальонных тактических групп (БТГ). Как сообщает разведка Минобороны Великобритании, концепция БТГ играла важнейшую роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет.

Отмечается, что данная концепция предполагала интеграцию батальонов с полным набором вспомогательных подразделений, включая бронетехнику, разведку и артиллерию, однако в ходе интенсивных боевых действий были выявлены ее недостатки.

В частности британцы указывают на то, что относительно небольшое количество боевой пехоты в БТГ часто оказывалось недостаточным для эффективного ведения боевых действий.

Кроме того децентрализованное распределение артиллерии не позволило российским войскам полностью использовать свое преимущество в количестве орудий.

"Лишь немногие командиры БТГ были наделены полномочиями гибко использовать возможности так, как это было задумано в модели БТГ", — говорится в сообщении британской разведки.

Критика со стороны военных РФ

Ошибки военного командования РФ признали и российские эксперты и военачальники. В частности член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев резко раскритиковал использование БТГ на широком фронте. По его словам, на линии соприкосновения в 100 км батальоны вынуждены "метаться из угла в угол" чтобы не допустить прорыв подразделений ВСУ.

Гурулев признал, что тактика использования БТГ обусловлена острой нехваткой личного состава, что заставляло формировать хотя бы минимально укомплектованные подразделения, которыми и стали БТГ.

"Мы сегодня чем воюем – батальонно-тактическими группами. Это главная ошибка. Мы должны воевать полками, бригадами, дивизиями, армиями. Каждый должен выполнять задачу, а не собирать по крупицам подразделения", — подчеркнул вражеский генерал.

Ранее в Минобороны Великобритании рассказали об отступлении оккупационных войск из Херсона. В публикации говорилось, что российские войска понесли потери, которые исчислялись десятками, а не сотнями единиц военной техники. Много единиц были уничтожены самими оккупантами, чтобы техника не досталась украинским защитникам.

В материале The Daily Beast говорилось о том, что Пентагон проверяет неверные прогнозы относительно полномасштабной войны Украины с Россией. По мнению бывших офицеров спецслужб, американцы не ожидали, что их втянут в крупный международный конфликт, который может растянуться на годы.