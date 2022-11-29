Зміна воєнної доктрини: ЗС РФ відмовилися від тактики розгортання БТГ, — розвідка

На думку експертів із Міноборони Великобританії, концепція БТГ була фундаментальною у російській армії. Але реальні бойові дії в Україні показали її неефективність.

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Останні три місяці війни в Україні російські збройні сили відмовилися від тактики розгортання батальйонних тактичних груп (БТГ). Як повідомляє розвідка Міноборони Великобританії, концепція БТГ відігравала найважливішу роль у російській воєнній доктрині протягом останніх десяти років.

Наголошується, що ця концепція передбачала інтеграцію батальйонів з повним набором допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку та артилерію, однак під час інтенсивних бойових дій виявили її недоліки.

Зокрема, британці вказують на те, що відносно невелика кількість бойової піхоти в БТГ часто виявлялася недостатньою для ефективного ведення бойових дій.

Крім того, децентралізований розподіл артилерії не дозволив російським військам повністю використовувати свою перевагу в кількості зброї.

"Лише деякі командири БТГ наділені повноваженнями гнучко використовувати можливості так, як це задумано в моделі БТГ", — йдеться в повідомленні британської розвідки.

Критика з боку військових РФ

Помилки військового командування РФ визнали і російські експерти, і воєначальники. Зокрема, член комітету Держдуми з оборони Андрій Гурулєв різко розкритикував використання БТГ на широкому фронті. За його словами, на лінії зіткнення у 100 км батальйони змушені "метатися з кута в кут", щоб не допустити прорив підрозділів ЗСУ.

Гурулєв визнав, що тактика використання БТГ обумовлена гострою нестачею особового складу, що змушувало формувати хоча б мінімально укомплектовані підрозділи, якими і стали БТГ.

"Ми сьогодні чим воюємо — батальйонно-тактичними групами. Це головна помилка. Ми маємо воювати полками, бригадами, дивізіями, арміями. Кожен має виконувати завдання, а не збирати по крихтах підрозділи", — наголосив ворожий генерал.

Раніше в Міноборони Великобританії розповіли про відступ окупаційних військ із Херсона. У публікації йшлося, що російські війська зазнали втрат, які обчислювалися десятками, а не сотнями одиниць військової техніки. Багато одиниць знищили самі окупанти, щоб техніка не дісталася українським захисникам.

У матеріалі The Daily Beast йшлося про те, що Пентагон перевіряє невірні прогнози щодо повномасштабної війни України з Росією. На думку колишніх офіцерів спецслужб, американці не очікували, що їх втягнуто у великий міжнародний конфлікт, який може розтягнутися на роки.