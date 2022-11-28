"Спецслужби США в безвиході": Пентагон перевіряє помилки в прогнозах щодо війни в Україні, – ЗМІ

Багато представників оборони та Білого дому чекали на швидке захоплення Києва військами РФ. Прорахунки Вашингтона були фатальними, як і провал радянської розвідки в оцінках Афганської війни, зазначили журналісти.

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Пентагон перевіряє неправильні прогнози щодо повномасштабної війни України з Росією. Американці не очікували, що їх втягнуть у великий міжнародний конфлікт, який може розтягнутися на роки, пише видання The Daily Beast із посиланням на джерела в розвідці та колишніх офіцерів спецслужб.

Багато офіційних осіб із ЦРУ, Пентагону та Білого дому розраховували на швидке захоплення України військами РФ. Завдяки ефективній обороні ЗСУ російські війська змушені були відступити, зазначили співрозмовники.

Тотальні прорахунки Вашингтона в прогнозах були фатальними. Американські спецслужби правильно доповідали про можливість російського вторгнення в Україну, але недооцінили масштаби бойових дій, зазначило видання.

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"Найбільший наземний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни поставив у глухий кут найпотужніші та найдорожчі спецслужби у світі прямо тут, у США", — заявив один із поінформованих чиновників.

Колишній високопосадовець Міноборони США Джеффрі Прайс упевнений, що розвідспільнота зараз зайнята серйозним розбором невдалих прогнозів щодо України.

"Однією з фундаментальних проблем РФ було те, що їй не вдалося досягти переваги в повітрі над Україною. Росіяни залишили війська відкритими для атак. Навіть коли вони захоплювали аеродроми, нормальної підтримки з повітря не було, їх частини швидко знищували", — додав він.

У чому полягають головні невдачі армії Росії в Україні?

Бригадний генерал армії США у відставці Кевін Райан сказав, що в останні роки Росія вклалася у крилаті ракети. Проблема в тому, що ЗС РФ не мали достатньо підготовлених військ для проведення атак в Україні, заявив він.

"Я, як і багато інших, помилявся в оцінках військових можливостей Москви до початку війни. Я думав, ЗС РФ набагато краще підготовлені. Це війна високої інтенсивності. Росіяни сподівалися, що вона незабаром закінчиться", — прокоментував Райан.

Колишня співробітниця американської розвідки Сьюзан Чо наголошує, що успіх на фронті — результат багатьох чинників, які важко оцінити до початку війни. Сюди входить моральний дух військових, дії командування, тактика та темп боїв.

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Експерт у галузі ядерної війни та безпілотних озброєнь Х'ю Гастерсон сказав, що нездатність розвідувальних служб США та їхніх союзників подати коректний прогноз щодо війни в Україні — не унікальна.

"Російська розвідка помилково оцінила Україну, повторивши катастрофічні помилки 1979 року. Тоді радянському лідеру Леоніду Брежнєву сказали, що армію СРСР вітатимуть в Афганістані? де загинуло майже 15 000 солдат", — зауважив фахівець.

Підполковник Хантер Ріплі пов'язує невдалу аналітику з бюрократією у вищих оборонних відомствах США.

"Люди зазвичай впадають в апатію, працюючи з одними і тими ж розвідданими знову й знову. Це стає рутиною на задньому плані", — сказав військовий.

Нагадаємо, що американська компанія Boeing пропонувала Міноборони США відправити ЗСУ високоточні далекобійні бомби. Експерти кажуть, що армія України потребує складнішого озброєння в міру затягування війни.

Пентагон нещодавно схвалив новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси для ЗРК NASAMS, а також для РСЗВ HIMARS, 150 важких кулеметів із тепловізійними прицілами для боротьби з дронами та 200 артснарядів 155 калібру з точним наведенням.

Міноборони США раніше уклало контракт зі збройовим виробником Lockheed Martin на 521 млн доларів. Оборонна компанія збільшить виробництво РСЗВ HIMARS до 96 штук за рік.