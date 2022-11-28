"Спецслужбы США в тупике": Пентагон проверяет ошибки в прогнозах по войне в Украине, – СМИ

Многие представители обороны и Белого дома ожидали быстрый захват Киева войсками РФ. Просчеты Вашингтона были роковыми, как и провал советской разведки в оценках Афганской войны, указали журналисты.

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Пентагон проверяет неверные прогнозы по полномасштабной войне Украины с Россией. Американцы не ожидали, что их втянут в крупный международный конфликт, который может растянуться на годы, пишет издание The Daily Beast со ссылкой на источники в разведке и бывших офицеров спецслужб.

Многие официальные лица из ЦРУ, Пентагона и Белого дома рассчитывали на быстрый захват Украины войсками РФ. Благодаря эффективной обороне ВСУ, российские войска вынуждены были отступить, отметили собеседники.

Тотальные просчеты Вашингтона в прогнозах были роковыми. Американские спецслужбы правильно докладывали о вероятности российского вторжения в Украину, но недооценили масштабы боевых действий, отметило издание.

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"Крупнейший наземный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны поставил в тупик самые мощные и дорогостоящие спецслужбы в мире прямо здесь, в США", — заявил один из информированных чиновников.

Бывший высокопоставленный чиновник Минобороны США Джеффри Прайс уверен, что разведсообщество сейчас занято серьезным разбором неудачных прогнозов по Украине.

"Одной из фундаментальных проблем РФ было то, что ей не удалось добиться превосходства в воздухе над Украиной. Русские оставили войска открытыми для атак. Даже когда они захватывали аэродромы, нормальной поддержки с воздуха не было, их части быстро уничтожали", — добавил он.

В чем главные неудачи армии России в Украине?

Бригадный генерал армии США в отставке Кевин Райан сказал, что в последние годы Россия вложилась в крылатые ракеты. Проблема в том, что у ВС РФ не было достаточно подготовленных войск для проведения атак в Украине, заявил он.

"Я, как и многие другие, ошибался в оценках военных возможностей Москвы до начала войны. Я думал, ВС РФ гораздо лучше подготовлены. Это война высокой интенсивности. Русские надеялись, что она скоро закончится", — прокомментировал Райан.

Бывшая сотрудница американской разведки Сьюзан Чо подчеркивает, что успех на фронте — результат множества факторов, которые трудно оценить до начала войны. Сюда входит моральный дух военных, действия командования, тактика и темп боев.

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Эксперт в области ядерной войны и беспилотных вооружений Хью Гастерсон сказал, что неспособность разведывательных служб США и их союзников представить корректный прогноз по войне в Украине — не уникальна.

"Российская разведка ошибочно оценила Украину, повторив катастрофические ошибки 1979 года. Тогда советскому лидеру Леониду Брежневу сказали, что армию СССР будут приветствовать в Афганистане? где погибло около 15 000 солдат", — заметил специалист.

Подполковник Хантер Рипли связывает неудачную аналитику с бюрократией в высших оборонных ведомствах США.

"Люди обычно впадают в апатию, работая с одними и теми же разведданными снова и снова. Это становится рутиной на заднем плане", — заключил военный.

Напомним, что американская компания Boeing предлагала Минобороны США отправить ВСУ высокоточные дальнобойные бомбы. Эксперты говорят, что армия Украины нуждается в более сложном вооружении по мере затягивания войны.

Пентагон недавно одобрил новый пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него войдут боеприпасы для ЗРК NASAMS, а также для РСЗО HIMARS, 150 тяжелых пулеметов с тепловизионными прицелами для борьбы с дронами и 200 артснарядов 155-го калибра с точным наведением.

Минобороны США ранее заключило контракт с оружейным производителем Lockheed Martin на 521 млн долларов. Оборонная компания увеличит производство РСЗО HIMARS до 96 штук за год.