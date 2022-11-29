"Самое страшное уже пережили": Воздушные силы ВСУ готовы отражать атаки РФ, — ВВС

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, на Восточном направлении активизировалась вражеская авиация. Но украинским защитникам удалось сбить два российских самолета — Су-24 и Су-25.

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Российские оккупанты открыто обещают продолжить ракетные удары по Украине, нацеливаясь на энергетические объекты Украины. Комментируя намерения врага, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что украинские защитники готовы отбивать воздушные нападения противника.

По его словам, самые страшные обстрелы Украина уже пережила в первые два месяца войны, когда противник наносил удары сотнями ракет в день, а во многих областях страны велись активные воздушные и противовоздушные бои.

"Собственно, к чему нам готовиться? Хочу напомнить, что самое страшное мы уже пережили в феврале-марте, когда сотни ракет летели нам на головы каждый день… Мы все это переживали, видели, разве можно нас еще чем-то напугать? Происходит терроризм, где-то больше используют ракет, где-то меньше. Воздушные силы готовы отбивать воздушные нападения", — подчеркнул Игнат.

Спикер ВС также процитировал слова командующего украинскими воздушными силами Николая Олещука, который заверил, что "ракеты заряжены — будем отбивать, сколько бы они там не запускали".

"Будем делать все возможное, чтобы как можно меньше этих железяк летело нам на головы", — передал Игнат слова командующего.

Кроме того спикером было отмечено, что у противника осталось не так уж много высокоточных и дальнобойных ракет, однако расслабляться не стоит, поскольку РФ продолжает их производство.

"И добавлю, имеем урожай, потому что давно не было самолетов среди наших трофеев. Имеем сбитый Су-24 и Су-25. Это были бомбардировщики на Восточном направлении. Именно там проходят тяжелые бои", — сообщил Игнат.

Ранее сообщалось, что 29 ноября Вооруженные силы РФ намереваются нанести массированные ракетные удары по Украине. Как сообщил украинский военнослужащий Евгений Карась, Вероятность массированной атаки по мирным городам составляет 90%.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 28 ноября заявил, что польская сторона рассмотрит предложение Германии предоставить современные ЗРК Patriot. Вместе с тем он отметил, что украинские города в гораздо большей степени нуждаются в этих системах .