"Найстрашніше вже пережили": Повітряні сили ЗСУ готові відбивати атаки РФ, — ВПС

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, на Східному напрямку активізувалася ворожа авіація. Але українським захисникам вдалося збити два російські літаки — Су-24 та Су-25.

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Російські окупанти відкрито обіцяють продовжити ракетні удари по Україні, націлюючись на енергетичні об'єкти України. Коментуючи наміри ворога, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що українські захисники готові відбивати повітряні напади противника.

За його словами, найстрашніші обстріли Україна вже пережила у перші два місяці війни, коли супротивник завдавав ударів сотнями ракет на день, а в багатьох областях країни вели активні повітряні та протиповітряні бої.

"Власне, до чого нам готуватися? Хочу нагадати, що найстрашніше ми вже пережили в лютому-березні, коли сотні ракет летіли нам на голови щодня… Ми все це переживали, бачили, хіба можна нас ще чимось налякати? Відбувається тероризм, десь більше використовують ракет, десь менше. Повітряні сили готові відбивати повітряні напади", — наголосив Ігнат.

Спікер ПС також процитував слова командувача українськими повітряними силами Миколу Олещука, який запевнив, що "ракети заряджені — відбиватимемо, скільки б вони там не запускали".

"Робитимемо все можливе, щоб якнайменше цих залізяк летіло нам на голови", — передав Ігнат слова командувача.

Крім того, спікером було зазначено, що в противника залишилося не так багато високоточних і далекобійних ракет, проте розслаблятися не варто, оскільки РФ продовжує їх виробництво.

"І додам, маємо врожай, бо давно не було літаків серед наших трофеїв. Маємо збитий Су-24 та Су-25. Це були бомбардувальники на Східному напрямку. Саме там проходять тяжкі бої", — повідомив Ігнат.

Раніше повідомлялося, що 29 листопада Збройні сили РФ мають намір завдати масованих ракетних ударів по Україні. Як повідомив український військовослужбовець Євген Карась, ймовірність масованої атаки у мирних містах становить 90%.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 28 листопада заявив, що польська сторона розгляне пропозицію Німеччини надати сучасні ЗРК Patriot. Водночас він зазначив, що українські міста значно більше потребують цих систем.