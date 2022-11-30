Почти 100 ракет в год: Китай планирует нарастить ядерный арсенал до 1500 боеголовок

Долгое время Китай держал ядерный арсенал на уровне несколько сотен боеголовок, однако сейчас планы поменялись. Также ведутся работы по созданию "ядерной триады".

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Китай планирует существенно наращивать свой ядерный потенциал. До 2035 года количество боеголовок должно увеличиться до 1500 единиц. Об этом сообщает Defense News.

В ежегодном отчете Конгресса о Китае указывается о планах наращивания ядерного оружия. По оценкам Пентагона, на данный момент у КНР есть более 400 ядерных боеголовок — это все еще гораздо меньше, чем США 3750 единиц ядерного оружия. Однако сейчас стратегическая цель Китая достичь 1500 ракет к 2035 году. Это примерно 83 ядерные ракеты в год.

Долгие годы в Китае держали свой ядерный арсенал в рамках нескольких сотен, последнее время все поменялось. На 2030 год Пекин должен иметь как минимум 1000 ядерных ракет. Также армия строит ядерную триаду — земля, воздух и вода. Такое же есть в РФ и США. Воздушную компоненту будут дополнять бомбардировщики H-6N, который представили в 2019 году.

В Штатах заявили, что Китай разместил новые межконтинентальные баллистические ракеты на 6 подлодках, чтобы угрожать континентальной части США.

Напомним, в Северной Корея заявили, что они хотят иметь самые мощные ядерные силы. 27 ноября он со своей дочерью осмотрел новые ракеты.

Ранее в Китае заявили о недовольстве России безответственной ядерной риторикой Кремля.