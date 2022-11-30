Майже 100 ракет на рік: Китай планує наростити ядерний арсенал до 1500 боєголовок

Довгий час Китай тримав ядерний арсенал на рівні кількасот боєголовок, проте зараз плани змінилися. Також ведуться роботи зі створення "ядерної тріади".

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Китай планує суттєво нарощувати свій ядерний потенціал. До 2035 року кількість боєголовок має збільшитись до 1500 одиниць. Про це повідомляє Defense News.

У щорічному звіті Конгресу про Китай вказуються плани нарощування ядерної зброї. За оцінками Пентагону, зараз КНР має понад 400 ядерних боєголовок — це все ще значно менше, ніж США 3750 одиниць ядерної зброї. Проте зараз стратегічна мета Китаю досягти 1500 ракет до 2035 року. Це приблизно 83 ядерні ракети на рік.

Довгі роки у Китаї тримали свій ядерний арсенал у межах кількох сотень, останнім часом усе змінилося. На 2030 рік Пекін повинен мати щонайменше 1000 ядерних ракет. Також армія будує ядерну тріаду — земля, повітря та вода. Таке саме є в РФ та США. Повітряну компоненту доповнюватимуть бомбардувальники H-6N, який представили у 2019 році.

У Штатах заявили, що Китай розмістив нові міжконтинентальні балістичні ракети на 6 підводних човнах, щоб загрожувати континентальній частині США.

Нагадаємо, у Північній Кореї заявили, що вони хочуть мати найпотужніші ядерні сили. 27 листопада Кім Чен Ин зі своєю дочкою оглянув нові ракети.

Раніше у Китаї заявили про невдоволення Росії безвідповідальною ядерною риторикою Кремля.