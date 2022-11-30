Боевые самолеты Китая и РФ вошли в зону ПВО Южной Кореи

По данным Объединенного комитета начальников штабов в Сеуле, было два китайских бомбардировщика H-6, и шесть российских самолетов — бомбардировщиков ТУ-95 и истребителей СУ-35.

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Истребители Южной Кореи были подняты в воздух по тревоге после того, как российские и китайские боевые самолеты вошли в идентификационную зону ПВО страны, передает Sky News.

В Минобороны Южной Кореи заявили, что в зоне опознавания противовоздушной обороны находились два китайских и шесть российских боевых самолетов.

По данным Объединенного комитета начальников штабов в Сеуле, таких случаев было несколько. Вначале в районе южного и северного побережья Южной Кореи в 5.50 утра по местному времени (10.50 вечера по Киеву) два китайских бомбардировщика H-6 несколько раз появились, а затем покидали южнокорейскую зону ПВО.

Спустя несколько часов китайские бомбардировщики повторили свой маневр но уже со стороны Японского моря, причем их сопровождали российские бомбардировщики ТУ-95 и истребители СУ-35. Через 18 минут они вышли из зоны ПВО.

"В качестве тактических мер и подготовки к непредвиденным обстоятельствам наши ВВС подняли в воздух истребители перед появлением китайских и российских самолетов в зоне ПВО", — говорится в сообщении пресс-службы южнокорейской армии.

При этом отмечается, что нарушений воздушного пространства Южной Кореи не произошло. Идентификационная зона ПВО — это та область, где зарубежные воздушные судна обязаны себя идентифицировать.

Прежде представители РФ и Китая заявляли, что боевые самолеты участвовали в совместных учениях.

Напомним, что Пентагон не считает неизбежной угрозу вторжения Китая на Тайвань в ближнесрочной перспективе.

Ранее Фокус сообщал, что в планы Китая входит наращивание ядерного арсенала до 1500 боеголовок, или около 100 ракет ежегодно.