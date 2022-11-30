Бойові літаки Китаю та РФ увійшли в зону ППО Південної Кореї

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів у Сеулі, було два китайські бомбардувальники H-6 і шість російських літаків — бомбардувальників ТУ-95 і винищувачів СУ-35.

Related video

Винищувачі Південної Кореї були підняті в повітря через тривогу після того, як російські та китайські бойові літаки увійшли в ідентифікаційну зону ППО країни, передає Sky News.

У Міноборони Південної Кореї заявили, що в зоні розпізнавання протиповітряної оборони були два китайські та шість російських бойових літаків.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів у Сеулі, таких випадків було декілька. Спочатку в районі південного та північного узбережжя Південної Кореї о 5:50 ранку за місцевим часом (10:50 вечора за Києвом) два китайські бомбардувальники H-6 кілька разів з'явилися, а потім залишили південнокорейську зону ППО.

Через кілька годин китайські бомбардувальники повторили свій маневр, але вже з боку Японського моря, причому їх супроводжували російські бомбардувальники ТУ-95 та винищувачі СУ-35. Через 18 хвилин вони вийшли із зони ППО.

"В якості тактичних заходів і підготовки до непередбачених обставин наші ВПС підняли в повітря винищувачі перед появою китайських і російських літаків у зоні ППО", — йдеться в повідомленні пресслужби південнокорейської армії.

Водночас наголошується, що порушень повітряного простору Південної Кореї не сталося. Ідентифікаційна зона ППО — це область, де закордонні повітряні судна зобов'язані ідентифікувати себе.

Раніше представники РФ і Китаю заявляли, що бойові літаки брали участь у спільних навчаннях.

Нагадаємо, що Пентагон не вважає неминучою загрозу вторгнення Китаю на Тайвань у близькостроковій перспективі.

Раніше Фокус повідомляв, що в плани Китаю входить нарощування ядерного арсеналу до 1500 боєголовок або близько 100 ракет щорічно.