В Китае провели крупные военные учения с беспилотными роботами (видео)

Беспилотные инженерные машины разминировали местность. Одна группа дронов сбрасывала снаряжение для бойцов, а вторая — следила за обстановкой.

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Китайское телевидение показало учения 71-й армейской бригады в условиях городской застройки с привлечением различных беспилотников. Об этом сообщает редактор испанского издания Revista Ejércitos.

В сюжете показывают учения 71-й бригады Народно-освободительной армии Кита. Учения проходят с применением различных роботизированных платформ. Цель маневров было улучшить технические возможности, особенно с новыми устройствами. Военные отрабатывали наступательные и оборонительные сценарии.

Также у военнослужащих были специальные насадки на оружия, расширяющие их возможности. Дополнительно беспилотниками бойцам отправляли различное оборудование. Помимо этого БПЛА отслеживали доставку нужного снаряжения и вели разведку перед ее отправкой.

[ + – ] Сброс снаряжения для бойцов совершался из дронов

Специализированные беспилотные инженерные машины использовались для разминирования и другие инженерные устройства.

Напомним, по данным Пентагона, в Китае планируют нарастить количество ядерных боеголовок до 1500 единиц к 2035 году.

Ранее боевые самолеты Китая и РФ вошли в зону ПВО Южной Кореи. Два бомбардировщика Н-6 и шесть Ту-95 и Су-35.