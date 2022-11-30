У Китаї провели великі військові навчання з безпілотними роботами (відео)

Безпілотні інженерні машини розмінували територію. Одна група дронів скидала спорядження для бійців, а друга — стежила за ситуацією.

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Китайське телебачення показало навчання 71-ї армійської бригади в умовах міської забудови із залученням різних безпілотників. Про це повідомляє редактор іспанського видання Revista Ejércitos.

У сюжеті показують навчання 71-ї бригади Народно-визвольної армії Китаю. Навчання відбуваються із застосуванням різних роботизованих платформ. Метою маневрів було покращити технічні можливості, особливо з новими пристроями. Військові відпрацьовували наступальні й оборонні сценарії.

Також у військовослужбовців були спеціальні насадки на зброї, що розширювали їх можливості. Додатково безпілотниками бійцям надсилали різне обладнання. Крім цього, БПЛА відстежували доставлення потрібного спорядження і вели розвідку перед його відправленням.

[ + – ] Скидання спорядження для бійців відбувалося з дронів

Спеціалізовані безпілотні інженерні машини використовувалися для розмінування та інших інженерних пристроїв.

Нагадаємо, за даними Пентагону, в Китаї планують наростити кількість ядерних боєголовок до 1 500 одиниць до 2035 року.

Раніше бойові літаки Китаю та РФ увійшли до зони ППО Південної Кореї. Два бомбардувальники Н-6 і шість Ту-95 та Су-35.