На Донетчине каждые сутки есть погибшие и раненые среди местных — ОВА

Цифры чиновники озвучили без учета потерь в Мариуполе и Волновахе.

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В Донецкой области каждый день фиксируют погибших и раненых среди местного населения. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на брифинге.

"Фактически каждые сутки мы фиксируем погибших и раненых среди местного населения. Подсчет ведется без учета Мариуполя и Волновахи. Там количество жертв будут считать после деоккупации. Всего с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и активизации боевых действий в Донецкой области, в области погибло 1235 человек 2662 человека на утро сегодняшних суток получили ранения", — сказал Кириленко.

Он добавил, что только за один день 28 ноября в результате российской вооруженной агрессии в области были убиты пять гражданских.

А на днях на Донетчине разрушения получили три частных дома и детский сад. Среди раненых в результате артобстрела оккупантов был и 5-летний мальчик.

Ранее мы писали о том, что РФ продолжит штурмовать Бахмут, пока у нее есть ресурсы. Военный эксперт Том Купер отметил, что российские солдаты плохо подготовлены, а к ВСУ ежемесячно присоединяются 12-15 тысяч хорошо обученных бойцов. Именно благодаря этому украинская армия удерживает город.

Ранее, 18 ноября, в британской разведке рассказали, что ВС РФ укомплектовывают и проводят перегруппировку частей, выведенных из Херсона. Оккупантов отправят для расширения наступления на Бахмут.