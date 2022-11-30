На Донеччині кожної доби є загиблі та поранені серед місцевих — ОВА

Цифри чиновники озвучили без врахування втрат у Маріуполі та Волновасі.

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У Донецькій області щодня фіксують загиблих та поранених серед місцевого населення. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко на брифінгу.

"Фактично кожної доби ми фіксуємо загиблих та поранених серед місцевого населення. Підрахунок ведеться без урахування Маріуполя та Волновахи. Там кількість жертв рахуватимуть після деокупації. Загалом з початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну та активізації бойових дій на Донеччині, в області загинуло 1235 осіб та 2662 особи на ранок сьогоднішньої доби зазнали поранень", — сказав Кириленко.

Він додав, що лише за один день 28 листопада в результаті російської збройної агресії в області було вбито п'ятеро цивільних.

А днями на Донеччині руйнувань зазнали три приватних будинки та дитячий садок. Серед поранених внаслідок артобстрілу окупантів був і 5-річний хлопчик.

Раніше ми писали про те, що РФ продовжать штурмувати Бахмут поки у них є ресурси. Військовий експерт Том Купер зазначив, що російські солдати погано підготовлені, а до ЗСУ щомісяця приєднуються 12-15 тисяч добре навчених бійців. Саме завдяки цьому українська армія утримує місто.

Раніше, 18 листопада, в британській розвідці розповіли, що ЗС РФ укомлектовують і проводять перегрупування частин, виведених з Херсона. Окупантів перекинуть для розширення наступу на Бахмут.