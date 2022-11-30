"Утилизация нечисти": Facebook заблокировал сообщение командующего ВВС Украины

Речь идет о публикации, в которой генерал-лейтенант Николай Олещук поздравил солдат радиотехнических войск с профессиональным праздником и поблагодарил их за эффективные действия в борьбе с оккупантами.

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Администрация Facebook заблокировала сообщение командующего Воздушными войсками ВСУ об "утилизации российской нечисти". Об этом информирует пресс-центр командования ВС Вооруженных сил Украины.

Речь идет о публикации, в которой генерал-лейтенант Николай Олещук поздравил военнослужащих с Днем радиотехнических войск.

В первой версии сообщения командующий отметил, что воины этого направления первыми столкнулись с вторжением ВС РФ.

"Вы удержали строй, возобновили боевую мощь и делаете все для эффективной утилизации российской нечисти в воздухе", — говорилось в поздравлении Николая Олещука, которое было заблокировано администрацией соцсети.

[ + – ] Поздравление Николая Олещука с Днем радиотехнических войск

Пресс-центр Командования раскритиковал действия Facebook и назвал ответственных за удаление публикации "агентами Московии".

[ + – ] Сообщение Командования ВВС Украины в Facebook

Отметим, что первоначальная версия поздравления Николая Олещука доступна в Telegram-канале Воздушных войск ВСУ.

Напомним, что несколькими днями ранее Командование Воздушных сил ВСУ предупреждало, что война с Россией перешла на новый этап и несет угрозу для Украины.

Также сообщалось, что Командование Воздушных сил ВСУ спрогнозировало сроки новых возможных ракетных ударов ВС РФ.