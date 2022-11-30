"Утилізація нечисті": Facebook заблокував повідомлення командувача ВПС України

Йдеться про публікацію, в якій генерал-лейтенант Микола Олещук привітав солдатів радіотехнічних військ з професійним святом та подякував їм за ефективні дії у боротьбі з окупантами.

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Адміністрація Facebook заблокувала повідомлення командувача Повітряних військ ЗСУ про "утилізацію російської нечисті". Про це повідомляє пресцентр командування ЗС Збройних сил України.

Йдеться про публікацію, в якій генерал-лейтенант Микола Олещук привітав військовослужбовців з Днем радіотехнічних військ.

У першій версії повідомлення командувач зазначив, що воїни цього напряму першими зіткнулися з вторгненням ЗС РФ.

"Ви втримали лад, відновили бойову міць і робите все для ефективної утилізації російської нечисті в повітрі", — йшлося у привітанні Миколи Олещука, яке було заблоковане адміністрацією соцмережі.

[ + – ] Привітання Миколи Олещука з Днем радіотехнічних військ

Пресцентр Командування розкритикував дії Facebook та назвав відповідальних за видалення публікації "агентами Московії".

[ + – ] Повідомлення Командування ВПС України у Facebook

Зазначимо, що початкова версія привітання Миколи Олещука є у Telegram-каналі Повітряних військ ЗСУ.

Нагадаємо, що декількома днями раніше Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало, що війна з Росією перейшла на новий етап і несе загрозу для України.

Також повідомлялося, що Командування Повітряних сил ЗСУ спрогнозувало терміни нових можливих ракетних ударів ЗС РФ.