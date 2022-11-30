"Утилізація нечисті": Facebook заблокував повідомлення командувача ВПС України
Йдеться про публікацію, в якій генерал-лейтенант Микола Олещук привітав солдатів радіотехнічних військ з професійним святом та подякував їм за ефективні дії у боротьбі з окупантами.
Адміністрація Facebook заблокувала повідомлення командувача Повітряних військ ЗСУ про "утилізацію російської нечисті". Про це повідомляє пресцентр командування ЗС Збройних сил України.
Йдеться про публікацію, в якій генерал-лейтенант Микола Олещук привітав військовослужбовців з Днем радіотехнічних військ.
У першій версії повідомлення командувач зазначив, що воїни цього напряму першими зіткнулися з вторгненням ЗС РФ.
"Ви втримали лад, відновили бойову міць і робите все для ефективної утилізації російської нечисті в повітрі", — йшлося у привітанні Миколи Олещука, яке було заблоковане адміністрацією соцмережі.
Пресцентр Командування розкритикував дії Facebook та назвав відповідальних за видалення публікації "агентами Московії".
Зазначимо, що початкова версія привітання Миколи Олещука є у Telegram-каналі Повітряних військ ЗСУ.
Нагадаємо, що декількома днями раніше Командування Повітряних сил ЗСУ попереджало, що війна з Росією перейшла на новий етап і несе загрозу для України.
Також повідомлялося, що Командування Повітряних сил ЗСУ спрогнозувало терміни нових можливих ракетних ударів ЗС РФ.