Впервые за всю историю: российские самолеты приземлились в Пекине

В ходе полета самолеты заходили в зону контроля противовоздушной обороны Кореи, однако воздушное пространство государства не нарушили.

Related video

Стратегическая авиация РФ впервые за все время приземлилась в столице Китая Пекине. Это произошло в рамках совместного полета, в котором принимали участие авиагруппы из Ту-95МС и Xian H-6 под прикрытием истребителей, сообщает Телеграм-канал Clash Report.

Известно, что самолеты совершили полет над Японским и Восточнокитайским морем.

Эта тренировка стала особенной из-за того, что впервые была совершена посадка российских стратегических самолетов на территории Китая, а китайских – на территории РФ, о чем сообщили в Кремле.

Заметим, что ранее Китай и РФ уже проводили совместные учения.

В 2004 году страны ежегодные совместные контртеррористические маневры "Мирная миссия".

В апреле 2012 года впервые состоялись совместные морские учения "Морское взаимодействие".

С 2018 года армия КНР принимает участие в совместных сухопутных учениях "Восток-2018", "Центр-2019", "Кавказ-2020".

С 2019 года Китай и РФ совершают совместные полеты стратегической авиации.

Напомним, ранее Китай пообещал поддерживать Россию под руководством Владимира Путина. В МИД КНР заявили, что и у Китая, и у России есть законное право "на собственное развитие и возрождение", которому никто не сможет помешать.

Кроме того, американский аналитик по нацбезопасности Крейг Хупер заявил, что по мере ослабления России в войне против Украины и укрепления власти Си Цзиньпина Китай может захватить Дальний восток. Это пройдет для него легче, чем попытка вернуть под контроль Тайвань, так как российская армия истощена войной, к тому же она продемонстрировала, что не может считаться серьезным соперником для КНР.