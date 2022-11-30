Вперше за всю історію: російські літаки приземлилися у Пекіні

Під час польоту літаки заходили до зони контролю протиповітряної оборони Кореї, проте повітряний простір держави не порушили.

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Стратегічна авіація РФ уперше за весь час приземлилася у столиці Китаю Пекіні. Це сталося у межах спільного польоту, в якому брали участь авіагрупи з Ту-95МС та Xian H-6 під прикриттям винищувачів, повідомляє Телеграм-канал Clash Report.

Відомо, що літаки здійснили політ над Японським та Східнокитайським морями.

Це тренування стало особливим через те, що вперше було здійснено посадку російських стратегічних літаків на території Китаю, а китайських — на території РФ, про що повідомили в Кремлі.

Зауважимо, що раніше Китай та РФ вже проводили спільні навчання.

У 2004 році країни проводили щорічні спільні контртерористичні маневри "Мирна місія".

У квітні 2012 року вперше відбулися спільні морські навчання "Морська взаємодія".

З 2018 року армія КНР бере участь у спільних сухопутних навчаннях "Схід-2018", "Центр-2019", "Кавказ-2020".

З 2019 року Китай та РФ здійснюють спільні польоти стратегічної авіації.

Нагадаємо, раніше Китай пообіцяв підтримувати Росію під керівництвом Володимира Путіна. У МЗС КНР заявили, що і Китай, і Росія мають законне право "на власний розвиток і відродження", якому ніхто не зможе перешкодити.

Крім того, американський аналітик з нацбезпеки Крейг Гупер заявив, що в міру ослаблення Росії у війні проти України та зміцнення влади Сі Цзіньпіна Китай може захопити Далекий схід. Це пройде для нього легше, ніж спроба повернути під контроль Тайвань, оскільки російську армію виснажено війною, до того ж вона продемонструвала, що не може вважатися серйозним суперником для КНР.