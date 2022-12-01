"В ближайшее время": Генштаб ВСУ предупредил об угрозе новых ракетных ударов (видео)

По словам бригадного генерала Алексея Громова, на протяжении недели бомбардировщики Ту-95 ВС РФ летали в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях. Цель врага — вызвать панику у граждан и дестабилизировать внутреннюю обстановку.

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Представитель Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что в Украине в ближайшее время будет сохраняться угроза новых ракетных обстрелов инфраструктурных объектов, об этом он сообщил во время брифинга.

"Сохраняется угроза нанесения в ближайшее время ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и военным объектам, — заявил он. — Цель врага — вызвать панику у населения для дестабилизации внутренней обстановки".

[ + – ] Алексей Громов — об угрозе ракетных ударов с 17:53

По словам бригадного генерала, на протяжении недели стратегические бомбардировщики Ту 95 MC РФ выполняли полеты в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях, а также на востоке РФ и в воздушном пространстве Баренцева моря.

В свою очередь, глава пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк напомнила, что в акватории Черного моря находятся российские корабли, поэтому угроза ракетных ударов сохраняется. Вместе с тем, она допускает, что так РФ может пытаться оказать психологическое давление на жителей Украины.

По ее словам, присутствие в Черном море корабельной группировки предполагает, что ВС РФ ведут разведку и собирают данные относительного текущей обстановки, чтобы подготовить ракетные удары.

"Ракетоносители снаряжены, подготовлены, а то, что они время от времени заходят в пункты базирования, может говорить о реагировании на погоду, потому что штормовая ситуация очень изменчива", — отметила спикер.

Напомним, что, по данным британской разведки, стратегия ВС РФ по уничтожению энергосистемы Украины оказалась неэффективной. В Минобороны Великобритании допускают, что военное руководство РФ планировало, что удары по критически важным целям деморализуют население Украины и заставят украинские власти капитулировать.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска получают новые разведывательные дроны "Взор". Эти БПЛА с камерой ведут съемку, пока спускаются на парашюте. Запускают их с помощью ракетницы.