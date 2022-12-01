"Найближчим часом": Генштаб ЗСУ попередив про загрозу нових ракетних ударів (відео)

За словами бригадного генерала Олексія Громова, протягом тижня бомбардувальники Ту-95 ЗС РФ літали у Саратовській, Самарській та Оренбурзькій областях. Мета ворога — викликати паніку у громадян та дестабілізувати внутрішню обстановку.

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Представник Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що в Україні найближчим часом зберігатиметься загроза нових ракетних обстрілів інфраструктурних об'єктів, про це він повідомив під час брифінгу.

"Зберігається загроза завдання найближчим часом ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України та військових об'єктів, — заявив він. — Мета ворога — викликати паніку у населення для дестабілізації внутрішньої обстановки".

[ + – ] Олексій Громов — про загрозу ракетних ударів з 17:53

За словами бригадного генерала, протягом тижня стратегічні бомбардувальники Ту 95 MC РФ виконували польоти в Саратовській, Самарській та Оренбурзькій областях, а також на сході РФ та у повітряному просторі Баренцевого моря.

Зі свого боку глава пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк нагадала, що в акваторії Чорного моря знаходяться російські кораблі, тому загроза ракетних ударів зберігається. Водночас вона припускає, що так РФ може намагатися чинити психологічний тиск на українців.

За її словами, присутність у Чорному морі корабельного угруповання передбачає, що ЗС РФ ведуть розвідку і збирають дані щодо поточної ситуації, щоб підготувати ракетні удари.

"Ракетоносії споряджені, підготовлені, а те, що вони час від часу заходять до пунктів базування, може говорити про реагування на погоду, тому що штормова ситуація дуже мінлива", — зазначила речниця.

Нагадаємо, що, за даними британської розвідки, стратегія ЗС РФ щодо знищення енергосистеми України виявилася неефективною. У Міноборони Великобританії припускають, що військове керівництво РФ планувало, що удари по критично важливих цілях деморалізують населення України й змусять українську владу капітулювати.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська отримують нові розвідувальні дрони "Погляд". Ці БПЛА з камерою ведуть зйомку, поки спускаються на парашуті. Запускають їх за допомогою ракетниці.