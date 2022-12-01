Стратегія РФ щодо знищення енергосистеми України виявилася неефективною, — розвідка

У Міноборони Великобританії вважають, що за задумом військового керівництва РФ, удари по критично важливих цілях мали деморалізувати населення і змусити українську владу капітулювати. Однак Україна успішно протистоїть цим атакам.

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З жовтня 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній системі України, намагаючись реалізувати концепцію "стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей" (SODCIT), яка є ключовим компонентом воєнної доктрини РФ останніми роками. Однак її ефективність виявилася не такою великою, як можна було очікувати на початку війни. Про це 1 грудня повідомили у Міністерстві оборони Великобританії.

У публікації британські розвідники зазначають, що за задумом РФ SODCIT передбачає використання ракет далекого радіусу дії для завдання ударів по критично важливих об'єктах національної інфраструктури противника. Удари завдавалися з метою деморалізувати населення і зрештою змусити лідерів держави капітулювати.

У Міноборони Британії наголошують, що обстріли української інфраструктури продовжують викликати нестачу електроенергії, що призводить до широкомасштабних гуманітарних лих по всій Україні. Але ефективність цієї стратегії, найімовірніше, знизилася, оскільки Росія вже витратила значну частину своїх ракет, які підходять для ударів по тактичних цілях такого типу.

Щобільше, Україна за понад дев'ять місяців війни успішно здійснювала мобілізацію своїх сил, щоб протистояти подібним атакам. Тому матеріальний та психологічний ефект від концепції SODCIT, ймовірно, менший, ніж якби вона була реалізована у початковий період війни, підсумували в Міноборони.

Раніше повідомлялося, що за даними української розвідки ЗС РФ для завдання ударів по Україні використовують ракети, які були зроблені цього року. У зв'язку з виснаженням запасів озброєння росіяни змушені відправляти "свіжі" ракети прямо з конвеєра на фронт.

У Міноборони Великобританії повідомили, що Збройні сили РФ використовують для завдання ударів крилаті ракети Х-55, призначені для перенесення ядерної боєголовки. Знайдені уламки ракети говорять про те, що боєголовку в таких ракетах замінено на баласт, тому "ракети-пустушки" не здатні завдавати великої шкоди.