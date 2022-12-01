Стратегия РФ по уничтожению энергосистемы Украины оказалась неэффективной, — разведка

В Минобороны Великобритании полагают, что по замыслу военного руководства РФ, удары по критически важным целям должны были деморализовать население и заставить украинские власти капитулировать. Однако Украина успешно противостоит этим атакам.

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С октября 2022 года Россия наносит удары по энергетической системе Украины, пытаясь реализовать концепцию "стратегической операции по уничтожению критически важных целей" (SODCIT), которая является ключевым компонентом военной доктрины РФ в последние годы. Однако ее эффективность оказалась не так велика, как можно было ожидать в начале войны. Об этом 1 декабря сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

В публикации британские разведчики отмечают, что по замыслу РФ SODCIT предполагает использование ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по критически важным объектам национальной инфраструктуры противника. Удары наносились с целью деморализовать население и, в конечном итоге, заставить лидеров государства капитулировать.

В Минобороны Британии подчеркивают, что обстрелы украинской инфраструктуры продолжают вызывать нехватку электроэнергии, что приводит к широкомасштабным гуманитарным бедствиям по всей Украине. Но эффективность этой стратегии, скорее всего, снизилась, поскольку Россия уже израсходовала значительную часть своих ракет, которые подходят для ударов по тактическим целям такого типа.

Более того, Украина за более чем девять месяцев войны успешно осуществляла мобилизацию своих сил, чтобы противостоять подобным атакам. Поэтому материальный и психологический эффект от концепции SODCIT, вероятно, меньше, чем если бы она была реализована в начальный период войны, подытожили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что по данным украинской разведки ВС РФ для нанесения ударов по Украине используют ракеты, которые были произведены в этом году. В связи с истощением запасов вооружения россияне вынуждены отправлять "свежие" ракеты прямо с конвейера на фронт.

В Минобороны Великобритании сообщили, что Вооруженные силы РФ используют для нанесения ударов крылатые ракеты Х-55, предназначенные для переноса ядерной боеголовки. Найденные обломки ракеты говорят о том, что боеголовка в таких ракетах заменена на балласт, поэтому "ракеты-пустышки" не способны наносить большой урон.