Путин считает, что РФ может "закрепиться" на оккупированной части Украины (видео)

По словам президента страны-агрессора, украинцы в захваченных регионах должны почувствовать "преимущества вхождения в Россию". При этом граждане РФ в сети к таким словам главы Кремля отнеслись негативно.

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Президент РФ Владимир Путин считает, что России надо "закрепиться на новых территориях". Об этом глава Кремля заявил на встрече с российскими учеными в парке науки и искусства "Сириус" в Сочи, передает издание "Фонтанка".

"Еще одна актуальная задача –– это интегрирование новых территорий России в научную среду, образовательную среду. Ясно, что здесь людям нужно "врасти" в российскую действительность. России нужно прежде всего там закрепиться основательно", –– прокомментировал российский глава.

При этом, по словам президента РФ, в захваченных украинских регионах надо не просто решать военно-политические вопросы. Глава Кремля утверждает, что население оккупированных областей должно "почувствовать преимущества вхождения в Россию".

Путин также подчеркнул, что не сомневается в успешном итоге этих процессов. Однако такая "интеграция" должна проводиться как можно быстрее.

"Интеграция" оккупированных территорий: реакция россиян

На российских интернет-платформах, где была опубликована новость о так называемой "интеграции" захваченных украинских территорий, уже появились комментарии русскоязычных пользователей.

Так, люди пишут о том, что сначала надо добиться того, чтобы на эти территории "не прилетало". Другие пользователи называют заявления президента "параллельной реальностью".

[ + – ] Комментарии к заявлению Путина на российских ресурсах

В соцсетях граждане РФ интересуются, когда же "старые регионы" будут врастать в Россию.

Кроме того, часть пользователей не понимает, о какой "интеграции" говорит президент страны-агрессора, если Россия отступает из захваченных ранее областей.

Заявления Путина: есть ли реакция Киева?

На момент публикации официальных комментариев украинской стороны в связи с заявлениями Путина не было.

Напомним, 11 ноября Украина деоккупировала Херсон. Местное население радостно приветствовало бойцов ВСУ в центре города с национальными флагами в руках.

Ранее украинский Генштаб рассказал, сколько войск и техники потеряла РФ за 9 месяцев полномасштабной войны против Украины.