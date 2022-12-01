Путін вважає, що РФ може "закріпитися" на окупованій частині України (відео)

За словами президента країни-агресора, українці у захоплених регіонах мають відчути "переваги входження у Росію". Водночас громадяни РФ у мережі до таких слів глави Кремля поставилися негативно.

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Президент РФ Володимир Путін вважає, що Росії треба "закріпитись на нових територіях". Про це глава Кремля заявив на зустрічі з російськими вченими у парку науки та мистецтва "Сіріус" у Сочі, передає видання "Фонтанка".

"Ще одне актуальне завдання — це інтегрування нових територій Росії в наукове середовище, освітнє середовище. Зрозуміло, що тут людям потрібно "врости" в російську дійсність. Росії потрібно насамперед там закріпитися ґрунтовно", — прокоментував російський глава.

Водночас, за словами президента РФ, у захоплених українських регіонах треба не просто розв'язувати воєнно-політичні питання. Глава Кремля стверджує, що населення окупованих областей має "відчути переваги входження у Росію".

Путін також наголосив, що не сумнівається в успішному результаті цих процесів. Однак така "інтеграція" має проводитися якнайшвидше.

"Інтеграція" окупованих територій: реакція росіян

На російських інтернет-платформах, де опубліковано новину про так звану "інтеграцію" захоплених українських територій, вже з'явилися коментарі російськомовних користувачів.

Так, люди пишуть про те, що спочатку треба добитися того, щоби на ці території "не прилітало". Інші користувачі називають заяви президента "паралельною реальністю".

[ + – ] Коментарі до заяви Путіна на російських ресурсах

У соцмережах громадяни РФ цікавляться, коли ж "старі регіони" вростатимуть у Росію.

Крім того, частина користувачів не розуміє, про яку "інтеграцію" говорить президент країни-агресора, якщо Росія відступає із захоплених раніше областей.

Заяви Путіна: чи є реакція Києва?

На момент публікації офіційних коментарів української сторони у зв'язку із заявами Путіна не було.

Нагадаємо, 11 листопада Україна деокупувала Херсон. Місцеве населення радісно вітало бійців ЗСУ у центрі міста з національними прапорами у руках.

Раніше український Генштаб розповів, скільки військ та техніки втратила РФ за 9 місяців повномасштабної війни проти України.