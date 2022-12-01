Огонь и маневр. Польша начала учения на танках Abrams под руководством США (фото)

До этого польские военные уже провели серию тренировок на тренажерах и декабря приступили к отработке учебных заданий на танках Abrams.

Related video

Польские военные в четверг, 1 декабря, начали танковые учения на технике Abrams. Обучение контролируют военные инструкторы из США, говорится в сообщении 1-й Варшавской бронетанковой бригады имени Тадеуша Костюшко на официальной странице в Твиттере.

До этого польские военные уже провели серию тренировок на тренажерах. А сегодня первые экипажи огневые задания в обороне и нападении.

[ + – ] Танк Abrams на полигоне Фото: Скриншот

Первой задачей было выполнение технического выстрела и LFAST (Live-Fire Accuracy Screening Test). Этот тест подтверждает точность калибровки всей системы вооружения танка – пушки, SKO (соответствие баллистическим таблицам) и настроек наводчика и командира.

[ + – ] Польские танкисты выполняют учебные задания на танках Abrams под командованием инструкторов из США Фото: Скриншот

Танки Abrams: что известно о технике, с которой Польша проводит военные учения

Это — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. В настоящее время является одним из наиболее тяжелых танков.

Состоит на вооружении, кроме США, у ВС Австралии, Египта, Ирака, Кувейта, Марокко, Саудовской Аравии.

17 февраля 2022 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству направило уведомление о продаже 250 танков М1А2 SEP v.3 Abrams за 6 млрд $, включая дополнительную технику и имущество, боеприпасы, а также пакеты обучения и технической поддержки Польше. В поставку должны войти, в том числе, устройства радиоподавления фугасов AN/VLQ-12 CREW Duke, 26 БРЭМ М88А2 Hercules, 17 танковых мостоукладчиков Joint Assault Bridge, 15 запасных танковых двигателей AGT-1500.

А 15 июля 2022 года министр обороны Мариуш Блащак заявил о достижении договоренностей о закупке в США дополнительно 116 танков Abrams.

Напомним, накануне российские самолеты впервые за всю историю приземлились в Пекине. Это произошло в рамках совместного полета, в котором принимали участие авиагруппы из Ту-95МС и Xian H-6 под прикрытием истребителей.

Кроме того, в Минобороны Польши оценили риски участия в войне РФ с Украиной. По словам польского замминистра обороны Марчина Очепы, участие Варшавы в войне не является гипотетическим сценарием. Чиновник назвал нынешнюю ситуацию "второй холодной войной".