Вогонь та маневр. Польща розпочала навчання на танках Abrams під керівництвом США (фото)

До цього польські військові вже провели серію тренувань на тренажерах і в грудні розпочали відпрацювання навчальних завдань на танках Abrams.

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Польські військові у четвер, 1 грудня, розпочали танкові навчання на техніці Abrams. Навчання контролюють військові інструктори зі США, йдеться у повідомленні 1-ї Варшавської бронетанкової бригади імені Тадеуша Костюшка на офіційній сторінці у твіттері.

До цього польські військові вже провели серію тренувань на тренажерах. А сьогодні перші екіпажі проходять вогневі завдання в обороні та нападі.

[ + – ] Танк Abrams на полігоні Фото: Скриншот

Першим завданням було виконання технічного пострілу та LFAST (Live-Fire Accuracy Screening Test). Цей тест підтверджує точність калібрування всієї системи озброєння танка — гармати, SKO (відповідність балістичним таблицям) та налаштувань навідника та командира.

[ + – ] Польські танкісти виконують навчальні завдання на танках Abrams під командуванням інструкторів із США Фото: Скриншот

Танки Abrams: що відомо про техніку, з якою Польща проводить військові навчання

Це основний бойовий танк США, серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та ряду близькосхідних держав. Названо на честь генерала Крейтона Абрамса. Нині один із найважчих танків.

Є на озброєнні, крім США, у ЗС Австралії, Єгипту, Іраку, Кувейту, Марокко, Саудівській Аравії.

17 лютого 2022 року Агентство міністерства оборони США з військової співпраці надіслало повідомлення про продаж 250 танків М1А2 SEP v.3 Abrams за 6 млрд $, включаючи додаткову техніку та майно, боєприпаси, а також пакети навчання та технічної підтримки Польщі. У постачання повинні увійти, зокрема пристрої радіопригнічення фугасів AN/VLQ-12 CREW Duke, 26 БРЕМ М88А2 Hercules, 17 танкових мостоукладальників Joint Assault Bridge, 15 запасних танкових двигунів AGT-1500.

А 15 липня 2022 року міністр оборони Маріуш Блащак заявив про досягнення домовленостей щодо закупівлі у США додатково 116 танків Abrams.

Нагадаємо, напередодні російські літаки вперше за всю історію приземлилися у Пекіні. Це сталося в рамках спільного польоту, в якому брали участь авіагрупи з Ту-95МС та Xian H-6 під прикриттям винищувачів.

Крім того, у Міноборони Польщі оцінили ризики участі у війні РФ з Україною. За словами польського заступника міністра оборони Марчіна Очепи, участь Варшави у війні не є гіпотетичним сценарієм. Чиновник назвав нинішню ситуацію "другою холодною війною".