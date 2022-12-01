"Наши дома": Украина провела большой обмен военнопленными, – Ермак (фото)

По словам главы ОП, Киев смог вернуть домой еще 50 украинских бойцов. Под обмен попали защитники Мариуполя, а также военные, получившие ранения в боях на Донбассе и запорожском направлении.

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В четверг, 1 декабря, прошел новый обмен военнопленными с Россией. Украина смогла вернуть 50 украинских защитников. Об этом у себя Telegram-канале рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Среди освобожденных из российского плена –– 14 бойцов, защищавших Мариуполь, восемь из которых обороняли металлургический завод "Азовсталь".

По словам Ермака, также удалось вернуть пленных, которых Россия удерживала в СИЗО в Еленовке Донецкой области, которые, в частности, получили ранения в боях на донецком, луганском и запорожском направлениях.

[ + – ] Обмен пленными 1 декабря [ + – ] Обмен пленными 1 декабря [ + – ] Обмен пленными 1 декабря [ + – ] Обмен пленными 1 декабря [ + – ] Обмен пленными 1 декабря [ + – ] Обмен пленными 1 декабря [ + – ] Обмен пленными 1 декабря [ + – ] Обмен пленными 1 декабря [ + – ] Обмен пленными 1 декабря [ + – ] Обмен пленными 1 декабря [ + – ] Обмен пленными 1 декабря [ + – ] Обмен пленными 1 декабря [ + – ] Обмен пленными 1 декабря

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что сегодня домой вернулись бойцы из Вооруженных Сил Украины, Территориальной обороны, Военно-морских Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Среди них –– 4 офицера и 46 рядовых и сержантов. Самому младшему из освобожденных исполнилось 19 лет, самому старшему –– 59.

Как уточняется, у большинства освобожденных есть ранения и травмы различной степени тяжести. Некоторые из бойцов вернулись с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться.

[ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ [ + – ] Обмен пленными 1 декабря. Фото СБУ

Освобожденные 1 декабря из российского плена украинские защитники представляют:

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого,

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского,

12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев,

114-й отдельный батальон территориальной обороны,

59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка,

28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода,

79-я отдельная десантно-штурмовая бригада,

56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада,

37-й отдельный мотопехотный батальон "Запорожье",

107-я отдельная бригада территориальной обороны,

115-я отдельная механизированная бригада,

66-я отдельная механизированная бригада,

21-я отдельная бригада охраны общественного порядка имени Петра Калнышевского,

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада,

109-я отдельная бригада территориальной обороны,

14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого,

501-й отдельный батальон морской пехоты,

4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука,

503-й отдельный батальон морской пехоты,

21-й отдельный мотопехотный батальон "Сармат",

74-й отдельный разведывательный батальон,

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила,

34-й отдельный моторизованный батальон,

81-я отдельная аэромобильная бригада,

57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко,

105 отдельная бригада Территориальной обороны,

Мукачевский ТЦК и СП,

8-й отдельный горно-штурмовой батальон.

Напомним, прошлый обмен военнопленными состоялся 24 ноября. Тогда из российского плена также вернулось 50 украинских защитников.

Накануне, 23 ноября, Украина освободила из российского плена 35 украинских военных и одного гражданского.