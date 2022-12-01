"Наші вдома": Україна провела великий обмін військовополоненими, – Єрмак (фото)
За словами голови ОП, Київ зміг повернути додому ще 50 українських бійців. Під обмін потрапили захисники Маріуполя, а також військові, які отримали поранення у боях на Донбасі та запорізькому напрямку.
У четвер, 1 грудня, відбувся новий обмін військовополоненими з Росією. Україна спромоглася повернути 50 українських захисників. Про це у Telegram-каналі розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених з російського полону — 14 бійців, які захищали Маріуполь, вісім з яких обороняли металургійний завод "Азовсталь".
За словами Єрмака, також вдалося повернути полонених, яких Росія утримувала в СІЗО в Оленівці Донецької області, які, зокрема, отримали поранення у боях на донецькому, луганському та запорізькому напрямках.
В українському Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що сьогодні додому повернулися бійці зі Збройних Сил України, Територіальної оборони, Військово-Морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед них — 4 офіцери та 46 рядових та сержантів. Наймолодшому зі звільнених виповнилося 19 років, найстаршому — 59.
Як уточнюється, у більшості звільнених є поранення та травми різного ступеня тяжкості. Деякі з бійців повернулися з ампутованими кінцівками або не мають змоги рухатися.
Звільнені 1 грудня з російського полону українські захисники репрезентують:
- Окрему президентську бригаду імені гетьмана Богдана Хмельницького,
- 36-у окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського,
- 12-у бригаду оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,
- 72-у окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців,
- 114-й окремий батальйон територіальної оборони,
- 59-у окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка,
- 28-у окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу,
- 79-у окрему десантно-штурмову бригаду,
- 56-у окрему мотопіхотну Маріупольську бригаду,
- 37-й окремий мотопіхотний батальйон "Запоріжжя",
- 107-у окрему бригаду територіальної оборони,
- 115-у окрему механізовану бригаду,
- 66-у окрему механізовану бригаду,
- 21-у окрему бригаду охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського,
- 25-у окрему повітряно-десантну Січеславську бригаду,
- 109-у окрему бригаду територіальної оборони,
- 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого,
- 501-й окремий батальйон морської піхоти,
- 4-у бригаду оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука,
- 503-й окремий батальйон морської піхоти,
- 21-й окремий мотопіхотний батальйон "Сармат",
- 74-й окремий розвідувальний батальйон,
- 24-у окрему механізовану бригаду імені короля Данила,
- 34-й окремий моторизований батальйон,
- 81-у окрему аеромобільну бригаду,
- 57-у окрему мотопіхотну бригаду імені кошового отамана Костя Гордієнка,
- 105 окрему бригаду Територіальної оборони,
- Мукачівський ТЦК та СП,
- 8-й окремий гірничо-штурмовий батальйон.
Нагадаємо, минулий обмін військовополоненими відбувся 24 листопада. Тоді з російського полону також повернулося 50 українських захисників.
Напередодні, 23 листопада, Україна звільнила з російського полону 35 українських військових та одного цивільного.