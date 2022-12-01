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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Наші вдома": Україна провела великий обмін військовополоненими, – Єрмак (фото)

українські військові обмін полоненими
Українські бійці повернулися з російського полону

За словами голови ОП, Київ зміг повернути додому ще 50 українських бійців. Під обмін потрапили захисники Маріуполя, а також військові, які отримали поранення у боях на Донбасі та запорізькому напрямку.

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У четвер, 1 грудня, відбувся новий обмін військовополоненими з Росією. Україна спромоглася повернути 50 українських захисників. Про це у Telegram-каналі розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених з російського полону — 14 бійців, які захищали Маріуполь, вісім з яких обороняли металургійний завод "Азовсталь".

За словами Єрмака, також вдалося повернути полонених, яких Росія утримувала в СІЗО в Оленівці Донецької області, які, зокрема, отримали поранення у боях на донецькому, луганському та запорізькому напрямках.

Обмін полоненими 1 грудня Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня
Обмін полоненими 1 грудня

В українському Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що сьогодні додому повернулися бійці зі Збройних Сил України, Територіальної оборони, Військово-Морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед них — 4 офіцери та 46 рядових та сержантів. Наймолодшому зі звільнених виповнилося 19 років, найстаршому — 59.

Як уточнюється, у більшості звільнених є поранення та травми різного ступеня тяжкості. Деякі з бійців повернулися з ампутованими кінцівками або не мають змоги рухатися.

Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ Fullscreen
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ
Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ

Звільнені 1 грудня з російського полону українські захисники репрезентують:

  • Окрему президентську бригаду імені гетьмана Богдана Хмельницького,
  • 36-у окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського,
  • 12-у бригаду оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,
  • 72-у окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців,
  • 114-й окремий батальйон територіальної оборони,
  • 59-у окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка,
  • 28-у окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу,
  • 79-у окрему десантно-штурмову бригаду,
  • 56-у окрему мотопіхотну Маріупольську бригаду,
  • 37-й окремий мотопіхотний батальйон "Запоріжжя",
  • 107-у окрему бригаду територіальної оборони,
  • 115-у окрему механізовану бригаду,
  • 66-у окрему механізовану бригаду,
  • 21-у окрему бригаду охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського,
  • 25-у окрему повітряно-десантну Січеславську бригаду,
  • 109-у окрему бригаду територіальної оборони,
  • 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого,
  • 501-й окремий батальйон морської піхоти,
  • 4-у бригаду оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука,
  • 503-й окремий батальйон морської піхоти,
  • 21-й окремий мотопіхотний батальйон "Сармат",
  • 74-й окремий розвідувальний батальйон,
  • 24-у окрему механізовану бригаду імені короля Данила,
  • 34-й окремий моторизований батальйон,
  • 81-у окрему аеромобільну бригаду,
  • 57-у окрему мотопіхотну бригаду імені кошового отамана Костя Гордієнка,
  • 105 окрему бригаду Територіальної оборони,
  • Мукачівський ТЦК та СП,
  • 8-й окремий гірничо-штурмовий батальйон.

Нагадаємо, минулий обмін військовополоненими відбувся 24 листопада. Тоді з російського полону також повернулося 50 українських захисників.

Напередодні, 23 листопада, Україна звільнила з російського полону 35 українських військових та одного цивільного.