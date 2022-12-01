"Наші вдома": Україна провела великий обмін військовополоненими, – Єрмак (фото)

За словами голови ОП, Київ зміг повернути додому ще 50 українських бійців. Під обмін потрапили захисники Маріуполя, а також військові, які отримали поранення у боях на Донбасі та запорізькому напрямку.

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У четвер, 1 грудня, відбувся новий обмін військовополоненими з Росією. Україна спромоглася повернути 50 українських захисників. Про це у Telegram-каналі розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених з російського полону — 14 бійців, які захищали Маріуполь, вісім з яких обороняли металургійний завод "Азовсталь".

За словами Єрмака, також вдалося повернути полонених, яких Росія утримувала в СІЗО в Оленівці Донецької області, які, зокрема, отримали поранення у боях на донецькому, луганському та запорізькому напрямках.

[ + – ] Обмін полоненими 1 грудня [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня

В українському Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що сьогодні додому повернулися бійці зі Збройних Сил України, Територіальної оборони, Військово-Морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед них — 4 офіцери та 46 рядових та сержантів. Наймолодшому зі звільнених виповнилося 19 років, найстаршому — 59.

Як уточнюється, у більшості звільнених є поранення та травми різного ступеня тяжкості. Деякі з бійців повернулися з ампутованими кінцівками або не мають змоги рухатися.

[ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ [ + – ] Обмін полоненими 1 грудня. Фото СБУ

Звільнені 1 грудня з російського полону українські захисники репрезентують:

Окрему президентську бригаду імені гетьмана Богдана Хмельницького,

36-у окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського,

12-у бригаду оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,

72-у окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців,

114-й окремий батальйон територіальної оборони,

59-у окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка,

28-у окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу,

79-у окрему десантно-штурмову бригаду,

56-у окрему мотопіхотну Маріупольську бригаду,

37-й окремий мотопіхотний батальйон "Запоріжжя",

107-у окрему бригаду територіальної оборони,

115-у окрему механізовану бригаду,

66-у окрему механізовану бригаду,

21-у окрему бригаду охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського,

25-у окрему повітряно-десантну Січеславську бригаду,

109-у окрему бригаду територіальної оборони,

14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого,

501-й окремий батальйон морської піхоти,

4-у бригаду оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука,

503-й окремий батальйон морської піхоти,

21-й окремий мотопіхотний батальйон "Сармат",

74-й окремий розвідувальний батальйон,

24-у окрему механізовану бригаду імені короля Данила,

34-й окремий моторизований батальйон,

81-у окрему аеромобільну бригаду,

57-у окрему мотопіхотну бригаду імені кошового отамана Костя Гордієнка,

105 окрему бригаду Територіальної оборони,

Мукачівський ТЦК та СП,

8-й окремий гірничо-штурмовий батальйон.

Нагадаємо, минулий обмін військовополоненими відбувся 24 листопада. Тоді з російського полону також повернулося 50 українських захисників.

Напередодні, 23 листопада, Україна звільнила з російського полону 35 українських військових та одного цивільного.