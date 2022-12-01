Готовятся к эвакуации: в Генштабе рассказали, что происходит в Запорожской области

По информации Генштаба ВСУ, российские оккупанты также организовывают "добровольную эвакуацию" местного населения.

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В Запорожской области российские военные отводят отдельные подразделения и готовятся к эвакуации оккупационных администраций. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ за 1 декабря.

По информации украинских военных, из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. А в Пологах и Инженерном оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы и вывозят похищенное имущество.

Кроме того, в селе Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой "добровольной эвакуации" населения.

Какая сейчас ситуация в Запорожской области

На Запорожском направлении ВС РФ обстреляли артиллерией Никополь, Каменское, Новоандреевку, Железнодорожное, Гуляйполе, Дорожнянки и Белогорье.

Оккупанты также понесли за эти сутки потери.

В населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры потери противника составили более 230 человек ранеными. Также украинские военные уничтожили более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов.

Ранее мы сообщали о том, что в Запорожье началась эвакуация из-за обстрелов ВС РФ кассетными снарядами. 12 ноября после обстрелов Запорожья войсками РФ в одном из жилых массивов упали неразорвавшиеся кассетные снаряды.

Также россияне оставили без света оккупированную часть Запорожья. Глава Мелитополя уточнил, что электричество было недоступно жителям Энергодара, Токмака, Пологов, Бильмака и ближайших сел. Кроме того, свет пропал в части Мелитопольского района.