Готуються до евакуації: у Генштабі розповіли, що відбувається у Запорізькій області

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські окупанти також організовують "добровільну евакуацію" місцевого населення.

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У Запорізькій області російські військові відводять деякі підрозділи та готуються до евакуації окупаційних адміністрацій. Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ за 1 грудня.

За інформацією українських військових, із населеного пункту Михайлівка виїхали підрозділи, які базувалися у місцевому відділенні поліції та одному з навчальних закладів. А в Пологах та Інженерному окупанти виїжджають із будинків, де вони були розквартировані, та вивозять викрадене майно.

Крім того, в селі Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої "добровільної евакуації" населення.

Яка зараз ситуація у Запорізькій області

На Запорізькому напрямку ЗС РФ обстріляли артилерією Нікополь, Кам'янське, Новоандріївку, Залізничне, Гуляйполе, Дорожнянки та Білогір'я.

Окупанти також зазнали цієї доби втрати.

У населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори втрати противника становили понад 230 осіб пораненими. Також українські військові знищили понад 15 одиниць військової техніки різних типів та боєприпасів.

Раніше ми повідомляли про те, що у Запоріжжі розпочалася евакуація через обстріл ЗС РФ касетними снарядами. 12 листопада після обстрілів Запоріжжя військами РФ в одному з житлових масивів впали касетні снаряди, що не розірвалися.

Також росіяни залишили без світла окуповану частину Запоріжжя. Глава Мелітополя уточнив, що електрика була недоступною для мешканців Енергодара, Токмака, Пологів, Більмака та найближчих сіл. Крім того, світло зникло в частині Мелітопольського району.