"Давление Запада подействовало": Путин свернул планы ядерной эскалации, — Госдеп США

По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, после предупреждений Вашингтона и других стран о последствиях ядерного удара в Кремле решили изменить тактику — наносить удары по энергоинфраструктуре Украины.

Related video

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что строгие предупреждения о последствиях, которыми чревато применение ядерного оружия в Украине, заставило российского президента Владимира Путина искать другие способы ведения войны. Об этом сообщает "УП".

После ядерных угроз со стороны представителей Кремля, которые звучали летом и осенью, представители западных стран пытались отговорить российского президента от такого радикального шага.

"Вы видели, что не только США, но и другие члены G7 выходили на Кремль с сигналами о том, что абсолютно неприемлемо и безответственно разбрасываться этим", — сказала Нуланд.

По ее словам, Россия и без того стала изгоем, но представителям кремлевского режима объяснили, что после ядерного удара последует решительный ответ. Это были коллективные усилия со стороны западных стран, после чего в РФ решили прибегнуть к оружию другого рода — ударам по объектам энергетической инфраструктуры.

Нуланд назвала совершенно неприемлемым подход, к которому в РФ решили прибегнуть вместо ядерной эскалации. По ее словам, Кремль перенес войну с поля боя в дома граждан Украины.

После всех заявлений и намеков на ядерное оружие и объяснений будущих последствий Путин решил делать что-то другое.

"И с этим "другим" вам приходится сейчас жить", — отметила Нуланд, уточнив, что странам Запада все же стоит сохранять бдительность и не забывать об угрозе со стороны РФ.

Напомним, что секретарь СНБО заявил, что после победы Украины ядерное оружие у России отнимут. По его словам, государство, которое ведет себя непредсказуемо, не может владеть оружием массового поражения.

Ранее Фокус сообщал, что представители РФ отказались обсуждать ядерное оружие с США. РФ в одностороннем порядке заявила, что предложит новые даты для обсуждения Договора о сокращении и ограничении ядерного оружия.