"Тиск Заходу подіяв": Путін звернув плани ядерної ескалації, — Держдеп США

За словами заступниціі держсекретаря Вікторії Нуланд, після попереджень Вашингтона та інших країн про наслідки ядерного удару у Кремлі вирішили змінити тактику — завдавати ударів по енергоінфраструктурі України.

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Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що суворі попередження про наслідки, які можуть призвести до застосування ядерної зброї в Україні, змусили російського президента Володимира Путіна шукати інші способи ведення війни. Про це повідомляє "УП".

Після ядерних погроз з боку представників Кремля, які звучали влітку та восени, представники західних країн намагалися відмовити російського президента від такого радикального кроку.

"Ви бачили, що не лише США, а й інші члени G7 виходили на Кремль із сигналами про те, що абсолютно неприйнятно та безвідповідально розкидатися цим", — сказала Нуланд.

За її словами, Росія і так стала вигнанцем, але представникам кремлівського режиму пояснили, що після ядерного удару піде рішуча відповідь. Це були колективні зусилля з боку західних країн, після чого в РФ вирішили вдатися до іншої зброї — ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Нуланд назвала абсолютно неприйнятним підхід, до якого в РФ вирішили вдатися замість ядерної ескалації. За її словами, Кремль переніс війну з поля бою до будинків громадян України.

Після всіх заяв та натяків на ядерну зброю та пояснень майбутніх наслідків Путін вирішив робити щось інше.

"І з цим "іншим" вам доводиться зараз жити", — зазначила Нуланд, уточнивши, що країнам Заходу все ж варто зберігати пильність і не забувати про загрозу з боку РФ.

Нагадаємо, що секретар РНБО заявив, що після перемоги України ядерну зброю у Росії заберуть. За його словами, держава, яка поводиться непередбачувано, не може володіти зброєю масової поразки.

Раніше Фокус повідомляв, що представники РФ відмовилися обговорювати ядерну зброю зі США. РФ в односторонньому порядку заявила, що запропонує нові дати для обговорення Договору про скорочення та обмеження ядерної зброї.