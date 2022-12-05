"Ракетный террор": в МИД Украины отреагировали на падение в Молдове ракеты С-300

По словам Олега Николенко, российский ракетный террор угрожает безопасности соседних стран. Поэтому поставки Украине современных систем ПВО сделают невозможным дальнейшие удары со стороны РФ.

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В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на падение 5 декабря ракеты С-300 в молдавском городе Бричаны. По словам пресс-секретаря дипломатического ведомства Олега Николенко, Россия несет террористическую угрозу не только Украине, но и соседним странам, и чтобы его остановить, Украине необходимы современные системы противоракетной обороны. Об этом Николенко написал в своем Facebook.

"СМИ сообщают о падении ракеты на территории Молдовы после ракетного удара России по Украине. Это еще раз доказывает, что российский ракетный террор несет огромные угрозы не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран", — пишет Николенко.

Спикер украинского МИД убежден, что Вооруженные силы Украины должны как можно быстрее получить современные средства ПВО и ПРО, которые смогут защитить жизни людей и противостоять вражеским ракетным ударам.

"Украина должна как можно быстрее получить современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, которые будут спасать жизни людей, защищать критическую инфраструктуру и сделают невозможным дальнейшие ракетные обстрелы со стороны РФ", — подчеркнул Николенко.

Напомним, сегодня 5 декабря во время массированного ракетного удара по Украине со стороны РФ одна из ракет С-300 упала на территории Молдовы в районе города Бричаны. По предварительной версии, ракеты выпущена Вооруженными силами РФ. На место падения выехали сотрудники экстренных служб республики.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 декабря прокомментировал российский массированный ракетный удар по Украине. По его словам, благодаря действиям украинских сил ПВО россиянам не удалось устроить энергетический коллапс в нашей стране.