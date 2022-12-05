"Ракетний терор": у МЗС України відреагували на падіння у Молдові ракети С-300

За словами Олега Ніколенка, російський ракетний терор загрожує безпеці сусідніх країн. Тому постачання Україні сучасних систем ППО унеможливлять подальші удари з боку РФ.

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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на падіння 5 грудня ракети С-300 у молдавському місті Бричани. За словами прессекретаря дипломатичного відомства Олега Ніколенка, Росія несе терористичну загрозу не лише Україні, а й сусіднім країнам, і щоб її зупинити, Україні потрібні сучасні системи протиракетної оборони. Про це Ніколенко написав у своєму Facebook.

"ЗМІ повідомляють про падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні. Це ще раз доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не тільки безпеці України, а й безпеці сусідніх країн", — пише Ніколенко.

Речник українського МЗС переконаний, що Збройні Сили України мають якнайшвидше отримати сучасні засоби ППО та ПРО, які зможуть захистити життя людей та протистояти ворожим ракетним ударам.

"Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру і унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ", — наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, сьогодні 5 грудня під час масованого ракетного удару по Україні з боку РФ одна із ракет С-300 впала на території Молдови в районі міста Бричани. За попередньою версією, ракета випущена Збройними силами РФ. На місце падіння виїхали співробітники екстрених служб республіки.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 5 грудня прокоментував російський масований ракетний удар по Україні. За його словами, завдяки діям українських сил ППО росіянам не вдалося влаштувати енергетичний колапс у нашій країні.