По запросу РФ: в Словакии задержали военнослужащего ВСУ, — журналист

По словам Юрия Бутусова, Альберт Зубрилин является гражданином России, но служит по контракту в украинской армии. Он прибыл в Словакию в составе своего подразделения для прохождения курса боевой подготовки.

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Правоохранительные органы Словакии задержали военнослужащего ВСУ Альберта Зубрилина по розыскному запросу Российской Федерации. Об этом у себя в соцсетях написал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, Зубрилин является гражданином Российской Федерации, однако выехал в Украину, где подписал контракт для прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил страны.

Украинский военный по приказу и в составе своего подразделения прибыл в Словакию для прохождения курса боевой подготовки. 14 октября его задержали. С того момента военный находится на территории Словакии.

Бутусов подчеркнул, что выдача Зубрилина в Российскую Федерацию невозможна.

"Лучший способ установить все обстоятельства, на основании которых он был задержан, — это вернуть украинского военнослужащего в Украину, и передать все имеющиеся материалы, которые стали основанием для задержания, в правоохранительные органы Украины", — написал журналист.

Он также отметил, что затягивание решения этого вопроса во время войны против Украины не является оправданным.

"Было бы логично, если бы власти Словакии, нашего доброго союзника в войне, объяснили причины столь длительного задержания украинского военнослужащего, чье это решение и что именно стало основанием, и кто конкретно взял на себя ответственность содержать человека под стражей столь длительное время", — резюмировал главред.

Напомним, в конце ноября Словакия передала Украине 30 БМП-1. Взамен поставленной техники словацкая армия получит 15 танков Leopard.

До этого Братислава передала Украине еще одну гаубицу Zuzana 2. Благодаря стволу длиной 52 калибра, орудие способно стрелять на максимальную дальность до 40 км.