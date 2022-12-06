На запит РФ: у Словаччині затримали військовослужбовця ЗСУ, — журналіст

За словами Юрія Бутусова, Альберт Зубрилін є громадянином Росії, але служить за контрактом в українській армії. Він прибув до Словаччини у складі свого підрозділу для проходження курсу бойової підготовки.

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Правоохоронні органи Словаччини затримали військовослужбовця ЗСУ Альберта Зубриліна за розшуковим запитом Російської Федерації. Про це у себе в соцмережах написав головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

За словами Бутусова, Зубрилін є громадянином Російської Федерації, проте виїхав в Україну, де підписав контракт для проходження військової служби в лавах Збройних сил країни.

Український військовий за наказом та у складі свого підрозділу прибув до Словаччини для проходження курсу бойової підготовки. 14 жовтня його затримали. З того моменту військовий знаходиться на території Словаччини.

Бутусов наголосив, що видавання Зубриліна в Російську Федерацію неможливе.

"Найкращий спосіб встановити всі обставини, на підставі яких його було затримано, — це повернути українського військовослужбовця в Україну, і передати всі матеріали, які стали підставою для затримання, до правоохоронних органів України", — написав журналіст.

Він також зазначив, що затягування вирішення цього питання під час війни проти України не є виправданим.

"Було б логічно, якби влада Словаччини, нашого доброго союзника у війні, пояснила причини такого тривалого затримання українського військовослужбовця, чиє це рішення і що саме стало підставою, і хто конкретно взяв на себе відповідальність утримувати людину під вартою настільки тривалий час", — резюмував головний редактор.

Нагадаємо, наприкінці листопада Словаччина передала Україні 30 БМП-1. Замість поставленої техніки словацька армія отримає 15 танків Leopard.

Раніше Братислава передала Україні ще одну гаубицю Zuzana 2. Завдяки стволу довжиною 52 калібра, знаряддя здатне стріляти на максимальну дальність до 40 км.