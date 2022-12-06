"Мивину разбавляли": у Зеленского рассказали, как "выживали" в начале вторжения

В первые дни большой войны, по словам пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, окружение Зеленского жило в аскетических условиях.

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Окружение президента Владимира Зеленского в первые дни вторжения жило в аскетических условиях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, в первые дни вторжения ВС РФ все перевернулось "с ног на голову".

Никифоров вспоминает, что ему пришлось переехать на работу, где были аскетические условия для жизни.

"Душ в коридоре, маленькие комнатушки с низкими потолками. Все такое – из прошлого, в то же время чистенько и аккуратно. Металлопластиковые двери и хорошие светодиодные лампы придавали более современный вид. Нас там было немало", — продолжил Никифоров в общении с журналистами.

Питание в первые дни вторжения у окружения президента также было не очень качественным. По словам Никифорова, приходилось разбавлять "Мивину" теплой водой, но вермишель даже не размокала. Но с каждым днем ситуация с продовольствием улучшалась.

"Ездил домой раз в неделю на пару часов: постирать вещи, цветы полить и назад. Семья выехала. Где-то ближе к лету жизнь немного вернулась на свои круги. Я вернулся домой — и уже образовалось какое-то подобие графика", — подытожил пресс-секретарь Зеленского, вспоминая первые дни вторжения ВС РФ.

Отметим, что ранее начало полномасштабного вторжения вспоминал президент Владимир Зеленский. По его словам, союзники в лице США никак не предупреждали Украину о том, что Россия планирует начать широкомасштабные боевые действия.

Также президент Владимир Зеленский рассказывал, почему власти не предупредили мирное население о полномасштабном вторжении ВС РФ.