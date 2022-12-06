"Мівіну розбавляли": у Зеленського розповіли, як "виживали" на початку вторгнення

У перші дні великої війни, за словами речника президента Сергія Никифорова, оточення Зеленського жило в аскетичних умовах.

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Оточення президента Володимира Зеленського в перші дні вторгнення жило в аскетичних умовах. Про це розповів прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

За його словами, у перші дні вторгнення ЗС РФ все перекинулося "з ніг на голову".

Никифоров згадує, що йому довелося переїхати на роботу, де були аскетичні умови для життя.

"Душ у коридорі, маленькі кімнаточки з низькими стелями. Все таке — з минулого, водночас чистенько й акуратно. Металопластикові двері та гарні світлодіодні лампи надавали більш сучасного вигляду. Нас там було чимало", — продовжив Никифоров у спілкуванні із журналістами.

Харчування у перші дні вторгнення в оточення президента також було не дуже якісним. За словами Никифорова, доводилося розбавляти "Мівіну" теплою водою, але вермішель навіть не розмокала. Але з кожним днем ситуація із харчами покращувалась.

"Їздив додому раз на тиждень на кілька годин: випрати речі, квіти полити і назад. Сім'я виїхала. Десь ближче до літа життя трохи повернулося на свої місця. Я повернувся додому — й уже утворилася якась подібність графіка", — підсумував прессекретар Зеленського, згадуючи перші дні вторгнення ЗС РФ.

Зазначимо, що раніше початок повномасштабного вторгнення згадував президент Володимир Зеленський. За його словами, союзники в особі США ніяк не попереджали Україну про те, що Росія планує розпочати широкомасштабні бойові дії.

Також президент Володимир Зеленський розповідав, чому влада не попередила мирне населення про повномасштабне вторгнення ЗС РФ.