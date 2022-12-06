Через восемь месяцев после смерти: в Харькове попрощались с убитым ВС РФ писателем Вакуленко

На церемонии прощания присутствовали родители покойного и его 14-летний сын. Владимир Вакуленко посвятил мальчику, который живет с РАС, книгу и практически не разлучался с ним при жизни.

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Во вторник, 6 декабря, в Свято-Дмитровском храме Харькова попрощались с детским писателем Владимиром Вакуленко, которого весной во время оккупации Харьковщины убили российские военные. Об этом сообщает "Суспильне".

Из-за того, что убитого писателя российские военные зарыли в безыменной общей могиле, где тело пролежало месяцы, Владимира Вакуленко хоронили в закрытом гробу.

На крышку лакированного гроба положили большой букет белых хризантем и поделку в виде сине-желтого сердца. Сам гроб накрыли флагом Украины.

[ + – ] Детского писателя похоронили в закрытом гробу Фото: Суспільне

На церемонии прощания фотограф запечатлел родителей Владимира и его 14-летнего сына Виталия. Подросток был практически неразлучен с отцом (у мальчика — расстройство аутистического спектра и он нуждается в дополнительной опеке близких).

[ + – ] Попрощаться с отцом пришел сын Виталий, который при жизни практически не разлучался с папой Фото: Суспільне

После отпевания Вакуленко похоронили на Харьковском городском кладбище №2.

Оккупанты убили Владимира Вакуленко: как Украина чтит память детского писателя

Именем Владимира Вакуленко, которого российские военные похитили и расстреляли из пистолета Макарова, в Изюме (Харьковская область) планируют назвать улицу. Заместитель городского главы Изюма Владимир Мацокин сообщил, что вопрос с переименованием улицы в честь Вакуленко планируется решить в течение месяца.

В начале декабря парамедик Юлия Паевская ("Тайра"), которая получила премию Станислава Винценза "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов" в рамках ежегодного международного форума "Via Carpatia" во Львове, посвятила ее убитому писателю.

"Недавно в Изюме нашли тело Владимира Вакуленко, убитого оккупантами. Это детский писатель… Я не думаю, что я достойна этой премии. Но я это принимаю как великую честь и посвящаю ее Владимиру Вакуленко и всем деятелям культуры, которые были замучены и убиты московскими оккупантами", — сказала Паевская.

Кроме того, в "Издательстве Старого Льва" решили переиздать книгу писателя под названием "Папина книга". Прибыль от продаж книги передадут семье Владимира Вакуленко: родителям и его несовершеннолетнему сыну Виталию.

В свое время литератор говорил о том, что писал книгу именно для сына.

А Харьковский литературный музей вызвался оцифровать дневник Владимира. Писатель вел его во время российской оккупации села Капитоливка, в котором жил вместе с сыном.

23 марта Вакуленко закопал тетрадь с дневниковыми записями под вишней. Место он указал только отцу. Через полгода тетрадь, спрятанную в полиэтиленовый пакет, откопали.

Дневниковые записи в музей передали его родители и писательница Виктория Амелина.

Фокус ранее уже писал, что появились доказательства убийства детского писателя Владимира Вакуленко российскими оккупантами. Родители мужчины около полугода надеялись найти сына, которого похитили оккупанты, живым. Но результаты ДНК-экспертизы подтвердили его смерть.

Кроме того, в полиции сообщили новые детали смерти детского писателя. По информации силовиков, тело Вакуленко с огнестрельными ранениями похоронили по требованию солдат ВС РФ на Изюмском кладбище под номером 319.