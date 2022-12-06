Через вісім місяців після смерті: у Харкові попрощалися з убитим ЗС РФ письменником Вакуленком

На церемонії прощання були присутні батьки покійного та його 14-річний син. Володимир Вакуленко присвятив хлопчику, який живе з РАС, книгу і практично не розлучався з ним за життя.

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У вівторок, 6 грудня, у Свято-Дмитрівському храмі Харкова попрощалися з дитячим письменником Володимиром Вакуленком, якого навесні під час окупації Харківщини вбили російські військові. Про це повідомляє "Суспільне".

Через те, що вбитого письменника російські військові закопали у безіменній спільній могилі, де тіло пролежало місяці, Володимира Вакуленка ховали у закритій труні.

На кришку лакованої труни поклали великий букет білих хризантем та виріб у вигляді синьо-жовтого серця. Саму труну накрили прапором України.

[ + – ] Дитячого письменника поховали у закритій труні Фото: Суспільне

На церемонії прощання фотограф зняв батьків Володимира та його 14-річного сина Віталія. Підліток був практично нерозлучний з батьком (у хлопчика — розлад аутистичного спектра, він потребує додаткової опіки близьких).

[ + – ] Попрощатися з батьком прийшов син Віталій, котрий за життя практично не розлучався з татом Фото: Суспільне

Після відспівування Вакуленка поховали на Харківському міському цвинтарі №2.

Окупанти вбили Володимира Вакуленка: як Україна вшановує пам'ять дитячого письменника

Ім'ям Володимира Вакуленка, якого російські військові викрали та розстріляли з пістолета Макарова в Ізюмі (Харківська область), планують назвати вулицю. Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін повідомив, що питання з перейменуванням вулиці на честь Вакуленка планується вирішити протягом місяця.

На початку грудня парамедик Юлія Паєвська ("Тайра"), яка здобула премію Станіслава Вінценза "За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів" у межах щорічного міжнародного форуму "Via Carpatia" у Львові, присвятила її вбитому письменнику.

"Нещодавно в Ізюмі знайшли тіло Володимира Вакуленка, вбитого окупантами. Це дитячий письменник... Я не думаю, що я гідна цієї премії. Але я це приймаю як велику честь і присвячую її Володимиру Вакуленку та всім діячам культури, які були замучені та вбиті московськими окупантами", — сказала Паєвська.

Крім того, у "Видавництві Старого Лева" вирішили перевидати книгу письменника під назвою "Татусева книга". Прибуток від продажу книги передадуть родині Володимира Вакуленка: батькам та його неповнолітньому синові Віталію.

Свого часу літератор говорив, що писав книгу саме для сина.

А Харківський літературний музей зголосився оцифрувати щоденник Володимира. Письменник вів його під час російської окупації села Капитолівка, в якому мешкав разом із сином.

23 березня Вакуленко закопав зошит із щоденниковими записами під вишнею. Місце він вказав лише батькові. Через пів року зошит, захований у поліетиленовий пакет, відкопали.

Щоденникові записи до музею передали його батьки та письменниця Вікторія Амеліна.

Фокус раніше вже писав, що з'явилися докази вбивства дитячого письменника Володимира Вакуленка російськими окупантами. Батьки чоловіка близько пів року сподівалися знайти сина, якого викрали окупанти, живим. Але результати ДНК-експертизи підтвердили його смерть.

Крім того, у поліції повідомили нові деталі смерті дитячого письменника. За інформацією силовиків, тіло Вакуленка з вогнепальними пораненнями поховали на вимогу солдатів ЗС РФ на Ізюмському цвинтарі під номером 319.