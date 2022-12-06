ВС РФ снова ударили по Кривому Рогу: сигнала тревоги в городе не было (видео)

Город подвергся ракетному обстрелу, сообщили в военной администрации. Это уже вторая атака российских войск на Кривой Рог за два дня.

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Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по объекту промышленности в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры", — написал Вилкул.

Отметим, что обстрел Кривого Рога произошел в то время, когда в Днепропетровской области не была объявлена воздушная тревога. Сообщения о взрыве в городе появились в местных телеграм-каналах около 18:12, в то время последний сигнал угрозы прозвучал в регионе еще в 13:29 с отбоем в 13:57.

Обстрел Кривого Рога: неофициальные данные

Также в сети появились публикации, в которых говорится, что удар пришелся по металлургическому заводу "АрселорМиттал Кривой Рог". Официального подтерждения этим данным на момент публикации нет. Вчера СМИ также сообщали об ударе войск РФ по этому объекту.

"АрселорМиттал Кривой Рог" — металлургический комбинат, крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины. Завод работает в составе международной корпорации ArcelorMittal — крупнейшего иностранного инвестора в стране. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, компания ArcelorMittal сообщила, что с 3 марта значительно сокращается выпуск продукции на комбинате — в работе остается одна доменная печь из четырех, объемы производства сокращаются до технического минимума (около трети от нормативного).

Напомним, по данным начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, в распоряжении России еще остались ракеты, которых хватит на несколько массированных обстрелов Украины.

Также мы писали, что Российская Федерация потратила около $400-500 млн на ракеты для обстрела украинской территории 5 декабря Таким образом, для одного массированного удара по энергетической инфраструктуре Россия потратила почти вдвое больше годового бюджета Рязани.