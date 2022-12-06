ЗС РФ знову вдарили по Кривому Розі: сигналу тривоги у місті не було (відео)

Місто зазнало ракетного обстрілу, повідомили у військовій адміністрації. Це вже друга атака російських військ на Кривий Ріг за два дні.

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Збройні сили РФ завдали ракетного удару по об'єкту промисловості у Кривому Розі Дніпропетровської області. Про це у вівторок, 6 грудня, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ракетний удар по об'єкту промислової інфраструктури", — написав Вілкул.

Зазначимо, що обстріл Кривого Рогу стався у той час, коли на Дніпропетровщині не оголосили повітряну тривогу. Повідомлення про вибух у місті з'явилися в місцевих телеграм-каналах близько 18:12, на той час останній сигнал загрози пролунав у регіоні ще о 13:29 з відбоєм о 13:57.

Обстріл Кривого Рогу: неофіційні дані

Також у мережі з'явилися публікації, в яких йдеться, що удар припав по металургійному заводу "АрселорМіттал Кривий Ріг". Офіційного підтвердження цим даним на момент публікації немає. Учора ЗМІ також повідомляли про удар військ РФ по цьому об'єкту.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" — металургійний комбінат, найбільше гірничо-металургійне підприємство України. Завод працює у складі міжнародної корпорації ArcelorMittal – найбільшого іноземного інвестора у країні. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія ArcelorMittal повідомила, що з 3 березня значно скорочується випуск продукції на комбінаті — в роботі залишається одна доменна піч з чотирьох, обсяги виробництва скорочуються до технічного мінімуму (близько третини від нормативного).

Нагадаємо, за даними начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, у розпорядженні Росії ще залишилися ракети, яких вистачить на кілька обстрілів України.

Також ми писали, що Російська Федерація витратила близько $400-500 млн на ракети для обстрілу української території 5 грудня. Так, для одного масованого удару по енергетичній інфраструктурі Росія витратила майже вдвічі більше річного бюджету Рязані.