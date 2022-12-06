Сами просить не будем: Россия снова заговорила о диалоге с США и ЕС

Замглавы МИД Сергей Рябков также уверяет мировое сообщество в том, что Россия готова обсуждать с МАГАТЭ улучшение ситуации по безопасности на оккупированной Запорожской АЭС.

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Россия готова вернуться к диалогу со странами Европейского союза и США по гарантиям безопасности, но просить сама о нем не будет. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, инициативу должны проявить представители ЕС и Соединенных Штатов Америки.

Рябков также заявил о стремлениях России вести переговорный процесс по поводу ситуации на оккупированной ВС РФ Запорожской АЭС в городе Энергодар.

"Будем к этому стремиться", — ответил он на заявления МАГАТЭ о планах достичь договоренности с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС до конца года.

По его словам, для РФ сейчас также интересны переговоры и диалог, которые касаются укрепления доверия в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Напомним, президент США Джо Байден заявил о готовности вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Переговорный процесс может быть возобновлен, если глава Кремля будет искать способ завершения полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, президент Франции считает, что у РФ должны быть "гарантии безопасности" в Европе. В то же время он уверен, что решение о проведении переговоров между Россией и Украиной должен принимать Киев.