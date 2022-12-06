Самі просити не будемо: Росія знову заговорила про діалог з США та ЄС

Заступник глави МЗС Сергій Рябков також запевняє світову спільноту в тому, що Росія готова обговорювати з МАГАТЕ покращення ситуації з безпеки на окупованій Запорізькій АЕС.

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Росія готова повернутися до діалогу з країнами Європейського союзу та США щодо гарантій безпеки, але просити сама про нього не буде. Таку заяву зробив заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков.

За його словами, ініціативу мають виявити представники ЄС та Сполучених Штатів Америки.

Рябков також заявив про прагнення Росії вести переговорний процес щодо ситуації на окупованій ЗС РФ Запорізькій АЕС у місті Енергодар.

"Будемо цього прагнути", — відповів він на заяви МАГАТЕ про плани досягти домовленості з Росією та Україною про захист Запорізької АЕС до кінця року.

За його словами, для РФ зараз також цікаві переговори та діалог, які стосуються зміцнення довіри у межах Конвенції про заборону біологічної та токсинової зброї.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив про готовність вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Переговорний процес може бути відновлений, якщо глава Кремля шукатиме способу завершення повномасштабної війни в Україні.

Крім того, президент Франції вважає, що РФ мають бути "гарантії безпеки" в Європі. Водночас він упевнений, що рішення про проведення переговорів між Росією та Україною має ухвалювати Київ.