В Хорватии разбился истребитель МиГ-21 в ходе тренировочного полета

Премьер-министр Андрей Пленкович заявляет, что причиной неисправности, по всей вероятности, является техническая неисправность.

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В Хорватии потерпел крушение советский истребитель МиГ-21. Пилоты смогли катапультироваться. Об этом сообщает Defence Brief.

6 декабря в районе 14:00 истребитель МиГ-21 потерпел крушение. Оба летчика смогли смогли катапультироваться. По данным Минобороны, они получили травмы, но находятся в стабильном состоянии.

По словам премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, причиной неисправности, вероятно, стала техническая неисправность МиГ-21. Расследование должно показать обстоятельства аварии.

Отмечается, что на вооружении ВВС Хорватии находится 7 МиГ-21. По плану развития Военно-воздушных сил, к 2024 году армия должна отказаться от устаревших МиГов. Для их замены в мае 2021 года были закуплены 12 поддержанных французских истребителя F3-R Rafale. Стоимость приобретения составила 999 млн евро. Их передадут из имеющегося арсенала ВВС Франции.

Добавим, МиГ-21 — это советский легкий фронтовой истребитель 3 поколения. Он был принят на вооружение СССР еще в 1959 году. На его замену пришли МиГ-29.

Напомним, 20 октября в США разбился истребитель 5 поколения F-35. Пилот смог катапультироваться.

Летом в Греции разбился самолет Ан-12, который должен был доставить оборонную продукцию из Сербии в Дакка. Весь экипаж погиб.