У Хорватії розбився винищувач МіГ-21 під час тренувального польоту

Прем'єр-міністр Андрей Пленкович заявляє, що причиною аварії, ймовірно, є технічна несправність.

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У Хорватії зазнав аварії радянський винищувач МіГ-21. Пілоти змогли катапультуватись. Про це повідомляє Defence Brief.

6 грудня в районі 14:00 винищувач МіГ-21 зазнав аварії. Обидва льотчики змогли катапультуватися. За даними Міноборони, вони зазнали травм, але перебувають у стабільному стані.

За словами прем'єр-міністра Хорватії Андрія Пленковича, причиною аварії, ймовірно, стала технічна несправність МіГ-21. Розслідування має показати обставини аварії.

Зазначається, що на озброєнні ВПС Хорватії перебуває 7 МІГ-21. За планом розвитку Військово-повітряних сил, до 2024 року армія має відмовитися від застарілих МІГів. Для їх заміни у травні 2021 року було закуплено 12 підтриманих французьких винищувачів F3-R Rafale. Вартість придбання становила 999 млн євро. Їх передадуть із наявного арсеналу ВПС Франції.

Додамо, МіГ-21 — це радянський легкий фронтовий винищувач 3 покоління. Він прийнятий на озброєння СРСР ще 1959 року. На його заміну прийшли МІГ-29.

Нагадаємо, 20 жовтня у США розбився винищувач 5 покоління F-35. Пілот зміг катапультуватись.

Влітку в Греції розбився літак Ан-12, який мав доставити оборонну продукцію із Сербії до Дакки. Весь екіпаж загинув.