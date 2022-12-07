Ряд стран Запада избегает темы вступления Украины в НАТО, — Politico

Сложность интеграции Киева в Альянс, по словам журналистов, заключается в позиции Франции и Германии.

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Некоторые страны Запада пытаются избегать темы вступления Украины в НАТО. Об этом говорится в материале издания Politico.

По словам журналистов, в некоторых странах тема вступления Украины в НАТО является "запрещенной". Чиновники, когда речь заходит о расширении Альянса за счет Киева, начинают отвечать заученными и краткими фразами.

"В НАТО раскол по поводу того, как и когда должна присоединиться Украина. Большие столицы не хотят дальше провоцировать Кремль, зная о сверхчувствительности Владимира Путина к расширению Альянса на восток. И самое главное, членство в НАТО по закону требует, чтобы союзники пришли на помощь Украине в случае нападения — перспектива, о которой многие не будут говорить. Хотя Европа и США преодолевают одно табу за другим с тех пор, как РФ вторглась в Украину в феврале, отправляя горы смертоносной военной техники в Киев, накладывая когда-то немыслимые санкции на Москву, и отказываясь от российских энергетических ресурсов", — говорится в материале Politico.

По словам собеседников, сложность вступления заключается в позиции Франции и Германии, для которых членство Украины в НАТО является сверхчувствительным вопросом в нынешний момент. Восточные члены Альянса, в свою очередь, уверены, что процесс интеграции уже должен быть запущен.

Отметим, что президент Владимир Зеленский считает справедливым вступление Украины в НАТО, поскольку украинские Вооруженные силы находятся на одном уровне с армией Альянса.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, предупреждал, что Украина станет членом Альянса после окончания войны с Россией.