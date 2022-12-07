Низка країн Заходу уникає теми вступу України до НАТО, — Politico

Складність інтеграції Києва до Альянсу, за словами журналістів, полягає у позиції Франції та Німеччини.

Related video

Деякі країни Заходу намагаються уникати теми вступу України до НАТО. Про це йдеться у матеріалі видання Politico.

За словами журналістів, у деяких країнах тема вступу України до НАТО є "забороненою". Чиновники, коли йдеться про розширення Альянсу за допомогою Києва, починають відповідати завченими та короткими фразами.

"У НАТО розкол з приводу того, як і коли має приєднатися Україна. Великі столиці не хочуть далі провокувати Кремль, знаючи про надчутливість Володимира Путіна до розширення Альянсу на схід. І найголовніше, членство в НАТО згідно із законом вимагає, щоб союзники прийшли на допомогу Україні у разі нападу — перспектива, про яку багато хто не говоритиме, хоча Європа та США долають одне табу за іншим з того часу, як РФ вторглася в Україну в лютому, відправляючи гори смертоносної військової техніки до Києва, накладаючи колись немислимі санкції на Москву, і відмовляючись від російських енергетичних ресурсів", — йдеться у матеріалі Politico.

За словами співрозмовників, складність вступу полягає в позиції Франції та Німеччини, для яких членство України в НАТО є надчутливим питанням наразі. Східні члени Альянсу, зі свого боку, впевнені, що процес інтеграції вже має бути запущений.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський вважає справедливим вступ України до НАТО, оскільки українські Збройні сили перебувають на одному рівні з армією Альянсу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, зі свого боку, попереджав, що Україна стане членом Альянсу після закінчення війни з Росією.